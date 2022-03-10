全球首例豬心移植成功患者去世！術後兩個月病情惡化

美國馬里蘭大學醫學中心醫療團隊年初成功將豬心移植到57歲男子班奈特（David Bennett）身上，成為醫學史上首例，但班奈特在接受移植兩個月，已在8日去世，院方未說明確切死因，只說病情在前幾天開始惡化。

班奈特的兒子感謝醫院提供最後實驗，稱家人希望這將有助於進一步努力終結器官短缺問題。並透過馬里蘭大學醫學中心發表聲明說，希望這個故事可以成為希望的開始而非終點。

班奈特本身患有嚴重心臟病，由於瀕臨死亡且需要體外生命支持，因此沒有資格進行人體心臟移植，最終同意接受移植基因改造後的豬心，醫療團隊在1月7日進行這項手術，歷時7小時後完成，手術結束後，班奈特的兒子就曾說，他父親知道不能保證新的心臟會奏效。

以往這種異種移植失敗的主因是患者身體會迅速排斥動物器官。這次馬里蘭大學醫學中心的醫療團隊使用基因改造的豬心，去除了會導致超急性移植排斥反應的豬基因，並添加人類基因來幫助身體接受器官。