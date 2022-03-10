快訊

林秉樞獄中不洗澡、鬧獄友 上手銬調查轉違規房

莫斯科不相信大麥克：俄國與麥當勞的鐵幕愛恨史

全球首例豬心移植成功患者去世！術後兩個月病情惡化

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
美國57歲男子班奈特（David Bennett）接受豬心移植後兩個月，已在8日去世。美聯社
美國57歲男子班奈特（David Bennett）接受豬心移植後兩個月，已在8日去世。美聯社

美國馬里蘭大學醫學中心醫療團隊年初成功將豬心移植到57歲男子班奈特（David Bennett）身上，成為醫學史上首例，但班奈特在接受移植兩個月，已在8日去世，院方未說明確切死因，只說病情在前幾天開始惡化。

班奈特的兒子感謝醫院提供最後實驗，稱家人希望這將有助於進一步努力終結器官短缺問題。並透過馬里蘭大學醫學中心發表聲明說，希望這個故事可以成為希望的開始而非終點。

班奈特本身患有嚴重心臟病，由於瀕臨死亡且需要體外生命支持，因此沒有資格進行人體心臟移植，最終同意接受移植基因改造後的豬心，醫療團隊在1月7日進行這項手術，歷時7小時後完成，手術結束後，班奈特的兒子就曾說，他父親知道不能保證新的心臟會奏效。

以往這種異種移植失敗的主因是患者身體會迅速排斥動物器官。這次馬里蘭大學醫學中心的醫療團隊使用基因改造的豬心，去除了會導致超急性移植排斥反應的豬基因，並添加人類基因來幫助身體接受器官。

雖然班奈特在術後兩個月後便離世，但相較於1984年瀕死嬰兒移植狒狒心臟只活了21天，已經創下了異種移植存活時間最長里程碑。

馬里蘭大學醫學中心醫療團隊年初成功將豬心移植到57歲男子班奈特（David Bennett），成為醫學史上首例。美聯社
馬里蘭大學醫學中心醫療團隊年初成功將豬心移植到57歲男子班奈特（David Bennett），成為醫學史上首例。美聯社

班奈特 基因 器官

延伸閱讀

前NBA後衛哈里斯加盟台職籃 將聯手班奈特

前NBA選秀狀元加盟台職籃 班奈特：被地震嚇到

PLG／國王成完全體卻遇瓶頸 湯瑪士期待對抗狀元班奈特

PLG／前NBA選秀狀元班奈特出關 和呂政儒下戰帖

相關新聞

全球首例豬心移植成功患者去世！術後兩個月病情惡化

美國馬里蘭大學醫學中心醫療團隊年初成功將豬心移植到57歲男子班奈特（David Bennett）身上，成為醫學史上首例，...

不堪盧布急貶 陸大廠銷俄智慧手機大砍一半

西方品牌因俄羅斯入侵烏克蘭紛紛響應制裁，暫停或退出俄羅斯市場。中國大陸企業是不是就能藉機會拿下更多俄國市場？金融時報說，...

每月發300美元加油券？ 經濟學家支持政府給補助抗通膨

當美國的民主黨政府掙扎於找出有效方法對抗高通膨，部分經濟學家呼籲國會議員，為苦於高油價的民眾發放新的補助。

俄烏戰爭震盪全球金融 美國經濟可望維持穩健

2月下旬爆發俄烏戰爭推升商品價格大漲，衝擊全球金融市場劇烈震盪，美股走勢震盪。根據富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資編纂...

歐元強彈逾1.5%、美元回落 比特幣站上4.2萬美元

歐元兌美元周三（9日）強升逾1.5%，創2020年3月以來最大漲幅，美元指標則寫下16個月最大跌幅，烏克蘭局勢和平談判的...

油價近年創新高 潔淨能源轉為焦點

隨著俄烏戰事雙方陷入膠著，歐美考慮制裁俄羅斯油氣出口，使得歐洲布蘭特原油及天然氣通週分別大漲兩成至一倍。而股票指數方面，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。