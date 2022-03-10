歐元強彈逾1.5%、美元回落 比特幣站上4.2萬美元

歐元兌美元周三（9日）強升逾1.5%，創2020年3月以來最大漲幅，美元指標則寫下16個月最大跌幅，烏克蘭局勢和平談判的前景，加上油價回落，提振投資人的風險偏好。

美元指數下跌1.07%，至98.05，周一曾觸及22個月最高；彭博美元即期匯率指數下跌0.9％，為五個交易日以來首次下跌，也是2020年11月以來最大跌幅。

歐元兌美元9日升值1.6%，報1.1076美元，自周一曾觸及1.0806美元的22個月低點回升。

英鎊兌美元升值0.47%，至1.3162美元。

美元兌日圓升值0.14%，報115.83日圓。

Macquarie Capital的Thierry Wizman表示：「市場對未來幾天俄羅斯和烏克蘭之間可能出現的外交斡旋顯然抱有一些樂觀情緒。」他說，市場暫時認為我們可能比預期更快恢復和平或實現停戰。

道明證券高級外匯策略師Mazen Issa表示：「看看選擇權市場，出現歐元下滑保護減少的訊號，這可能暗示市場認為我們可能正在從這場衝擊中非常嚴重的階段走出來。」

FXStreet.com高級分析師Joseph Trevisani表示，一個月前，歐元兌美元接近觸及1.15 美元，快速跌穿1.10美元可能有些過頭了，「這是一個非常迅速且陡峭的走勢，所以我認為我們看到一些獲利了結，也看到了一 些這種走勢的逆轉」。

市場也樂見原油等商品價格回落，此前的漲勢加劇通膨展望，並增加經濟成長預期的不確定性。

歐洲央行周四將召開會議，但在停滯性通膨的陰影下，貨幣市場預期決策者將延後至今年年底才會升息。

白宮說，總統拜登周三簽署一項行政令，要求政府評估打造央行數位美元的利弊，以 及其他加密貨幣問題。分析人士認為，這項行政令意味著美國完全認識到比特幣和以太等加密貨幣日益提升的重要性，及其對美國和全球金融體系的潛在後果。

比特幣上漲8.71%，至42,130美元，創2月28日以來最大單日漲幅， 以太幣上漲5.06%，至2,708美元，也有望創本月迄今的最佳單日表現。