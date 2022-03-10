快訊

大S閃婚具俊曄 S媽臉書二度發文怒嗆「別來搶我女兒」

涉詐領助理費逾500萬元 嘉義市議員戴寧遭聲押

金價跌3%創七個月最大跌幅 鈀金一度急挫9%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
國際金價周三（9日）下跌近3%，創七個月最大跌幅。路透
國際金價周三（9日）下跌近3%，創七個月最大跌幅。路透

國際金價周三（9日）下跌近3%，創七個月最大跌幅，因烏克蘭高層幕僚人士表示對討論俄羅斯提出的中立要求持開放態度，再加上石油價格大幅回跌，帶動投資人資金又湧向高風險資產，避險需求降溫；鈀金周三一度急挫約9%，領跌貴金屬，跟隨商品價格當日回落趨勢。

金價創七個月最大跌幅

現貨黃金價格9日下跌2.87%，跌58.93美元，至每英兩1,991.83美元，結束接近達到2020年8月歷史高點的漲勢；黃金期貨收跌2.7%，報1,988.20美元。

金價盤中一度下跌3.6%，為去年8月9日以來最大盤中跌幅。烏克蘭總統澤倫斯基的首席外交政策幕僚人士表示，只要獲得安全保障，便對討論俄羅斯提出的中立要求持開放態度，但任何一寸領土都不會放棄。這項消息使得市場的避險情緒消退。

鈀金收盤大跌逾6%

現貨鈀金價格震盪下跌6.4%，報每英兩2,967.78美元，自周一觸及的3,440.76美元紀錄高點回落，當時市場擔心俄羅斯供應中斷。俄羅斯約貢獻世界40%的鈀金開採。鈀金是汽車製造商用於生產觸媒轉化器的重要原料

ED&F Man Capital Markets分析師Edward Meir表示：「價格不可能一直上升，在某一時間點，需要達成平衡。」他說，鈀金仍有可能走高，因為在危機前，鈀金就處於短缺狀態 。

其他貴金屬方面，現貨銀跌3%，至每英兩25.59美元，周二曾觸及近九個月高點；白金大跌7%，至1,072.41美元。

分析師表示，走勢逆轉也受到投資人獲利了結的影響。

金價 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

俄烏停火露曙光 全球鬆口氣

【重磅快評】歐美「卸澤」 澤倫斯基已死心北約

從演員到總統之路──澤倫斯基與雷根的執政點滴

澤倫斯基英國會歷史性演說 籲文明大國負起責任

相關新聞

不堪盧布急貶 陸大廠銷俄智慧手機大砍一半

西方品牌因俄羅斯入侵烏克蘭紛紛響應制裁，暫停或退出俄羅斯市場。中國大陸企業是不是就能藉機會拿下更多俄國市場？金融時報說，...

每月發300美元加油券？ 經濟學家支持政府給補助抗通膨

當美國的民主黨政府掙扎於找出有效方法對抗高通膨，部分經濟學家呼籲國會議員，為苦於高油價的民眾發放新的補助。

俄烏戰爭震盪全球金融 美國經濟可望維持穩健

2月下旬爆發俄烏戰爭推升商品價格大漲，衝擊全球金融市場劇烈震盪，美股走勢震盪。根據富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資編纂...

歐元強彈逾1.5%、美元回落 比特幣站上4.2萬美元

歐元兌美元周三（9日）強升逾1.5%，創2020年3月以來最大漲幅，美元指標則寫下16個月最大跌幅，烏克蘭局勢和平談判的...

油價近年創新高 潔淨能源轉為焦點

隨著俄烏戰事雙方陷入膠著，歐美考慮制裁俄羅斯油氣出口，使得歐洲布蘭特原油及天然氣通週分別大漲兩成至一倍。而股票指數方面，...

金價跌3%創七個月最大跌幅 鈀金一度急挫9%

國際金價周三（9日）下跌近3%，創七個月最大跌幅，因烏克蘭高層幕僚人士表示對討論俄羅斯提出的中立要求持開放態度，再加上石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。