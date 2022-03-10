國際油價急挫13% 阿聯一度支持擴大增產

國際油價周三（9日）重挫13%，創下近兩年前新冠疫情爆發以來的最大跌幅，原因是阿拉伯聯合大公國表示，支持向陷入混亂的市場增加供應，市場因而期望石油輸出國組織（OPEC）能提高產量，抵銷俄羅斯受制裁導致油市供應受擾的影響。

布蘭特原油5月期貨在盤中一度急挫逾17%，結算價下跌16.84美元，跌幅13.2%，至每桶111.14美元。

紐約原油4月期貨收盤重挫12.5%，下跌15美元，報每桶108.70美元，為去年11月以來表現最糟糕的一天。

阿聯駐美大使歐泰巴（Yousef Al-Otaiba）在一份由大使館發布的聲明中表示表示：「我們支持增產，並將鼓勵OPEC考慮提高產量水準。」

瑞穗能源期貨主管Bob Yawger表示：「不要不當回事。他們可能很快、甚至會馬上就向市場增加約每日80萬桶的原油供應，這相當於取代俄羅斯供應的七分之一。」

不過，油市後續恐仍大幅波動，因為OPEC內部對是否擴大增產的態度仍不明，就連阿聯的態度也在油價崩跌後出現轉折。

在阿聯駐美大使館發表聲明的數小時之後，阿聯能源部長在推特貼文說：「阿聯相信OPEC+帶向油市的價值，阿聯承諾遵守OPEC與盟國（OPEC＋）與現有的每月生產調整機制。」

一位知情人士透露，阿聯駐美大使館在發表評論前，未與其他OPEC+成員國協商過。初步跡象顯示該國這個提議會在OPEC+內遭到阻力，伊拉克石油部長已經表示，現在的產油速度已經足夠。

此前，油價在9日盤中稍早已經下跌，因此前國際能源署（IEA）表示，可能進一步動用石油準備，以彌補俄羅斯供應中斷的影響。

IEA署長比羅爾（Fatih Birol）表示：「如果有必要，如果各國政府決定這樣做，做為應對措施的一部分，我們可以向市場供應更多石油。」他說，國際能源署上周決定從戰略儲油中釋放6,000萬桶石油是「初步回應」。

從2月24日俄羅斯入侵以來，油價已暴漲逾30%，周一觸及每桶139美元上方的高點。不過，布蘭特原油相對強弱指標，即動能指標顯示，市場即將出現拋售。