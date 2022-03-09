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若這項指標是對的 停滯性通膨不會來

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
根據一項指標，斷言美國會陷入停滯性通膨，仍為時過早。歐新社
根據一項指標，斷言美國會陷入停滯性通膨，仍為時過早。歐新社

俄烏爆發衝突，引發能源與原物料飆漲，如今市場最擔心的是萬物皆漲可能引發停滯性通膨，即物價高漲、經濟成長低迷、失業增加。但若根據一項指標，斷言美國會陷入停滯性通膨，仍為時過早。

彭博資訊報導，目前的美國5年期和10年期損益兩平通膨率，反映交易員仍預期物價壓力即將觸頂，未來幾年只會緩步增加，並在更長的時間後消退。投資人也指出，當前情境和1970年代石油危機仍有重大差別。

4D Infrastructure投資長Sarah Shaw表示，「我們見到大量被壓抑的消費需求、大規模的刺激措施讓儲蓄攀升，但尚未挹注美國經濟」，大量刺激措施用於興建基礎建設，也會對經濟發揮乘數效果，產生巨大的成長潛力。

1970年代石油危機造成失業率上升、經濟成長停滯，當時聯準會（Fed）還大力升息，但當前環境與1970年代大不相同。如今，美國失業率僅3.8%，經濟也持續復甦；儘管Fed計劃在下周啟動升息周期，但Fed主席鮑爾強調，決策者將審慎行事。

高盛集團首席利率策略師Praveen Korapaty指出：「目前利率市場的價格，似乎反映石油震撼帶來的衝擊是短暫的，有別於1970年代。」

如今市場反映的未來十年通膨預期是自2005年以來最高，但也僅顯示消費者物價指數（CPI）年增率在未來十年將落在3%左右，遠低於陷入停滯性通膨的1970年代，當時通膨率飆破13%。相較於當時，美國今年1月CPI年增率為7.5%。

反映通膨預期的損益兩平通膨率利差曲線，如今呈現倒掛，顯示通膨持續增溫並非長期現象。目前10年期損益兩平通膨率比5年期低60個基點，是彭博資訊彙編該數據以來的最大差距。

但Sarah Shaw說，這並不表示投資人就能忽視通膨對資產組合構成的威脅。

通膨 美國

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