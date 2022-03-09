三星電子高管2021年薪資排名出爐 前3名均已辭職

集微網消息，三星電子周二提交給監管機構的文件顯示，前移動業務主管高東真（Koh Dong-jin）是這家韓國科技巨頭去年薪酬最高的高管，年薪為118億韓元（950萬美元），其中包括40.4億韓元的獎金和64.3億韓元的退休金。

據《韓國先驅報》9日報導，在去年12月的年底人事調整中，高東真和另外兩位聯席CEO——分別負責家電和半導體業務的金賢錫（Kim Hyun-seok）、金基南（Kim Ki-nam）一起辭職，而後兩者分別以103億韓元、86.4億韓元分居高管薪資排行第二、第三名。

三星集團的實際代表李在鎔（Lee Jae-yong）副會長自2017年以來一直沒有領取過工資。但他從三星的5家子公司獲得了3434億韓元的分紅。

兩位現任CEO中，副會長兼設備體驗部部長Han Jong-hee去年薪資為45億韓元，前三星電機代表理事兼事業本部長Kyung Kye-hyun從配件製造分公司拿到了20.4億韓元。

據調查，去年在韓國三星工作的職員人數為11.3485萬人，比前一年增加了3995人。平均年薪為1.44億韓元，比前年同期的1.27億韓元增加了13.4%。