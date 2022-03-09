規避全球市場動盪風險 這項資產非油金但也抗跌

在俄烏戰爭驚跌全球股市之際，美國公債價格過去一個月來大漲，再次驗證每逢地緣政治顧慮升高觸動資金逃往安全避風港時，美國公債總是受益者。

財經網站MarketWatch專欄作家胡伯特（Mark Hulbert）指出，過去一個月來，美股標普500指數跌幅逾6%，美國中、長期公債價格則分別挺升0.8%和1.2%（依據 Vanguard美國中期債券ETF和Vanguard美國長期公債ETF），因此，傳統「股六債四」投資組合比純股票投資組合少虧一半。

胡伯特說，美國公債逆勢上漲，可能讓許多見通膨走高而拋棄美債的投資人感到訝異。但事實證明，美國公債再一次被投資人當作時局動盪時的資金安全避風港。

這不表示「通膨對債券不利」的說法錯誤。過去一年期間，隨著通膨率扶搖直上，美國公債價格跌幅也很可觀。然而，通膨只是投資人思考如何為股票投資組合避險時考量的諸多風險之一；另一大風險就是，資金普遍遁入安全資產時，風險性資產勢必遭殃。

胡伯特指出，美債近來的表現，與過往幾波危機的情況相符。根據牛津大學《金融研究評論》2020年出版、標題為「遁入安全資產」的論文，研究員分析過去在23個國家發生資金逃往安全港避風頭的極端例子，發現在這些時期，債券表現平均每日比股票勝2.79%。

或許有人會反駁，這唯有在罕見的「遁入安全資產」情況發生時，才有效，對其他時候就不管用。但胡伯特認為這種批評不公允，因為「你不會只因保險公司很少（希望永遠不必）付你理賠金，就停止為住宅買火災保險」。

另一種論點是，債券只有在極端情況下，才能提供這種保障。胡伯特同意這種看法。他說，歷史上發生過許多其他較不極端、而股票和債券同步受挫的情況。

然而，無法為所有可能發生的壞事避險，並不足以構成一筆勾銷債券避險功能的理由。投資人不妨從「災難保險」（catastrophic insurance）或「再保險」（ reinsurance）的觀點來思考——為圖個保障，你總是得支付一筆保險金。

重點是，沒有任一種方法可規避所有類型的風險。這種避險方式並不存在。即使發明出這種萬能避險工具，也可能沒人想要，因為「完全零風險的投資組合，意味著預期報酬也是零」。

胡伯特的結論是，切勿只因通膨升溫，就放棄債券。債券仍具備防範可怖事件發生的避險功能，眼前發生的事就是個例證。