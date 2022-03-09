南韓斗山集團進軍半導體業務 收購測試企業TESNA

集微網消息，據韓媒報導，斗山集團8日召開董事會，決定以4600億韓元收購該國半導體測試領域排名第一的公司TESNA。



TESNA是一家專門測試系統半導體產品的公司，如被稱為“手機大腦”的應用處理器（AP）、攝像頭圖像傳感器（CIS）和無線通信晶片（RF）。在韓國內同類型企業中具較強競爭力，在晶圓測試領域穩居市場佔有率第一。

據韓媒介紹，TESNA以三星電子和SK海力士為主要客戶，去年銷售額為 2075 億韓元，營業利潤為 540 億韓元，與 2020 年相比，銷售額和營業利潤分別增長了 56.6% 和 76.8%。

斗山集團表示，計劃以此次收購為起點，將半導體業務作為其業務組合的軸心，與現有的能源（發電）和工業機械部門一起發展。