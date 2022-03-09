鎳價狂飆危及電動車發展

鎳價近日瘋漲，美國財經媒體CNBC說，鎳是電動車用鋰電池的關鍵原料，而俄羅斯又是鎳的關鍵生產國，一旦供應受限，汽車製造商和投資人都要重新思考先前做出的偉大計畫能不能順利進行。

摩根士丹利汽車業分析師Adam Jonas長期以來一直提醒這個問題，他在周一發布的分析報告裡說：「寫報告這時，鎳價漲幅67.2%，這代表每部電動車的成本增加了1,000美元。」

鎳價後來漲勢不僅沒有停止還更加瘋狂，在飆漲超過兩倍以上、價格衝破每噸10萬美元後，倫敦金屬交易所（LME）周二早上宣布暫停交易來穩住市場。

Jonas認為，投資人現在應該降低對車廠獲利的期待，未來幾年的電動車市場普及率也不能再如之前樂觀。鎳價漲到這種水準，將會挫傷通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford Motor）等全球大車廠的電動車發展計畫。

近年車廠發現，如果在鋰離子電池的負電極處增加鎳的使用，可以增強電池的電力強度延長續航力。較老式的鋰電池負極大約三分之一是鎳，近年新開發的電池拉高鎳的比重，目前大部分的負極所含的鎳至少都有60%。有的電池特別去掉鈷，讓鎳的占比還要更高。例如，樂金化學（LG Chem）供應給特斯拉的電池，負極中90%是鎳。

高鎳含量的電池對電動車而言，有著十分顯著的優點。在俄烏戰事未起之前，鎳就不便宜了，而且隨著各車廠都加足馬力要大推電動車，短缺問題已被專家點出。例如去年秋季，Rystad Energy的分析師就警告，電動車用電池所需要的高等級鎳，可能2024年就會出現供應吃緊問題。大摩的Jonas也同意其觀點。

CNBC說，如果鎳價的漲勢持續，電動車市場最直接反應的就是價格上揚，特別是要求電池要有高表現而需要使用較多鎳的高階車款。

俄烏戰前沒有鎖定鎳供應的車廠，增加的成本恐怕一方面必須自行吸收而拉低利潤率，另一方面也必須轉嫁給消費者。

平價電動車受到的衝擊相對小，因為這類電動車已經採用一種替代性的電池稱為磷酸鐵鋰電池（ LFP），LFP電池的負極不用鎳或鈷。

LFP技術的電池近來在美國市場開始有了能見度，主要是特斯拉去年開始把這項技術用於入門車款，當時被認為只是特斯拉為了增加入門車款利潤，壓低成本之舉。如今鎳價一飛沖天，CNBC說，可能就要看到全球車廠追隨特斯拉這個腳步。