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大金開發技術 降低晶片業對陸氫氟酸原料的依賴

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
日本大金開發出純化墨西哥氟石技術。聯合報系資料照
日本大金開發出純化墨西哥氟石技術。聯合報系資料照

日經新聞今天（9日）報導，日本空調業界巨人大金（Daikin）開發了一項技術，以墨西哥的原物料生產晶片製程中所必需的化學品，為降低對中國大陸的依賴帶來契機。

氫氟酸（Hydrofluoric acid）是在半導體製造過程中，用來蝕刻晶片的化學品，同時也是氫氟氯碳化物（HCFC）製冷劑的主要原料。日本90%製造氫氟酸的原料來自中國大陸。

大金開發了純化的工序，使得取自墨西哥的原料能夠改善純度不如中國大陸的缺點，日經說，此一技術突破，可望多元化日本的氫氟酸供應鏈。

氫氟酸是將硫酸加入氟石製成，全球目前每年約產出700萬噸的氟石，中國大陸占比60%。氟石估計全球儲藏量在3.1億噸，墨西哥的藏量比中國多，不過墨西哥氟石含有砷。大金的技術就在於克服將砷固化的障礙，而把它去除。

不過目前大金的這項純化提煉技術所需成本，是直接採用中國大陸氟石的兩倍，大金將繼續找尋降低成本的方法。

大金在中國大陸設有氫氟酸加工廠，產品銷售給晶片製造商。現在準備找晶片廠合作，在日本國內也設廠，原料將自墨西哥進口。

墨西哥 日本

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