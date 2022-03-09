新債王岡雷克：油價將直飆200美元 美通膨率恐衝上10%

有「新債券天王」之稱的雙線資本公司創辦人岡雷克（Jeffrey Gundlach）預測，油價可能漲到每桶200美元，美國今年通膨率可能逼近10%，這樣的歷史水準凸顯出聯準會（Fed）有必要積極緊縮貨幣政策，即便俄烏戰爭引發新的不確定性。

岡雷克8日在一場網路活動上表示 ，聯準會的「工作就是抗通膨，他們迄今做得很糟」。

談到Fed在3月會議，岡雷克預期升息1碼，並且預測消費者物價指數（CPI）在攀頂前，會上揚到至少9%。他說，年底通膨率可能高達7.5%，隨著糧食與能源消耗掉更多家庭預算，飆漲的物價導致「需求被破壞」。

岡雷克說，現在的經濟展望已遠遠比去年9月時糟。他再次提到他對美元長期看貶的立場，理由是預算赤字「高得瘋狂」，同時建議投資人賣掉美國股票、買進新興市場股票，「我們勢必會愈來愈擔心經濟衰退的可能性」。

岡雷克本周另外在接受Magifi Media訪談時，預測油價可能繼續飆漲，「我預測油價到每桶200美元。我認為油價將攀抵那個水準。一周來大漲35%，漲勢銳不可擋，我們甚至還沒談到禁運的可能性」。（當時美國尚未宣布要禁止進口俄羅斯石油）

他認為，從歷史來看，「石油衝擊會導致需求崩潰，引發衰退。我們將開始更常聽到停滯性通膨一詞」。