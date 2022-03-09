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油價擴大漲幅 美英宣布禁運俄油、金價漲至19個月最高

經濟日報 / 經濟日報 劉忠勇
美國總統拜登宣布美國將禁止進口俄羅斯能源，英國則表示將在今年年底前逐步停止俄羅斯石油進口。路透
美國總統拜登宣布美國將禁止進口俄羅斯能源，英國則表示將在今年年底前逐步停止俄羅斯石油進口。路透

國際原油價格周二繼續上漲，美國總統拜登宣布美國將禁止進口俄羅斯能源，英國則表示將在今年年底前逐步停止俄羅斯石油進口。黃金價格漲至19個月高位，美英禁運俄羅斯石油加劇了對通膨和經濟成長前景的疑慮。以下是整理自彭博的商品行情：

油價擴大漲幅

西德州中級原油（WTI）期貨上漲3.6％，結算價超過每桶123美元，收在123.70美元；布蘭特原油上漲3.9％，收在127.98美元。

目前為止，美國和英國是僅有的兩個直接實施禁令的國家。其他對俄羅斯能源依賴更深的歐洲國家不會跟進。

高盛分析師Jeff Currie在一份報告中表示，歐洲可能受到當前大宗商品危機的衝擊；當前的俄羅斯危機帶來了類似1970年代能源危機的風險。

CIBC Private Wealth Management的高級能源交易員Rebecca Babin表示，正式的制裁意味著「曠日持久的衝突」，並將長期之內對能源市場產生「巨大影響」。

油價飆升推高了全球燃油零售價格。根據美國汽車協會，美國汽油價格創下歷史新高。歐洲柴油價格也飆升，凸顯了能源成本上升對通膨的影響。

摩根大通表示，如果當前形勢繼續下去，到今年年底布蘭特原油價格可能飆漲至185美元。

金價漲至19個月最高

黃金價格漲至19個月高位，現貨黃金盤中一度上漲3.6%至每英兩2,070.44美元，為2020年8月以來最高價位，紐約時間下午5點收漲2.6%至2,050.76美元。

ONDA高級市場分析師Ed Moya說：「大宗商品價格大漲顯然將威脅經濟成長前景，因此許多投資人湧向黃金避險。」

同時，黃金支持交易所交易基金(ETF)連續六天淨流入，持有部位目前處於2021年3月以來最高水準。

油價 俄羅斯 美國

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