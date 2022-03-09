台積電ADR漲0.7% 隨費半反攻 較台北交易股票轉回溢價
台積電ADR周二（8日）漲0.72%收報100美元，較台北交易股票溢價0.82%。費城半導體指數漲1.87%上演反攻戲碼，前一日大跌4.9%。
美股三大指數齊跌，但跌幅比前一日大幅收斂，投資人正評估烏克蘭局勢的快速發展，美國稍早宣布禁止進口俄羅斯石油和其他能源，以制裁俄國對烏克蘭的侵略。
道瓊工業指數跌184.74點，或0.56%，收報32,632.64點；標普500指數跌30.39點，或0.72%，收報4,170.7點，那斯達克指數跌35.41點，或0.28%，收報12,795.55點。
台灣加權股價指數跌353.44點，收報16,825.25點，失守萬七關卡，台積電劇跌2.26%，收在563元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 96.78 2.71 96.10.71
中華電 CHT 122.21 0.00 122 0.17
台積電 TSM 567.64 0.72 563 0.82
聯電 UMC 50.07 0.23 49.7 0.74
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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