美股跌勢大幅收斂 美國宣布禁止進口俄羅斯石油

美股三大指數周二（8日）齊跌，但跌幅比前一日大幅收斂，投資人正評估烏克蘭局勢的快速發展，美國稍早宣布禁止進口俄羅斯石油和其他能源，以制裁俄國對烏克蘭的侵略。

道瓊工業指數跌184.74點，或0.56%，收報32,632.64點；標普500指數跌30.39點，或0.72%，收報4,170.7點，那斯達克指數跌35.41點，或0.28%，收報12,795.55點。

以科技股為主的那斯達克指數，前一個交易日重挫，確認跌入熊市。標普500指數連續第四個交易日下跌。

美國總統拜登宣布禁止進口俄羅斯石油和其他能源，顯示兩黨對這項舉措的強烈支持。拜登坦承，此舉將推升美國的能源價格上漲。英國表示，將在2022年底前逐步停止進口俄國石油及石油產品。

Horizon投資服務公司執行長Chuck Carlson表示：「我認為，這只是投資人在試探是否值得逢低買入，我們昨天確實目睹市場大跌。每當市場買盤有點失控，似乎就會有賣家願意獲利了結。對我來說，這是一個交易商的市場，人們在尋找非常短期的動能轉換來進行交易。」

防禦類股跌最多，標普必需消費品類股劇跌2.6%，醫療保健股跌2.1%，公用事業股跌1.6%。

特斯拉、臉書母公司Meta、字母（Alphabet）這些權值股上漲，有助標普500指數的跌幅收斂。今年表現突出的標普能源股續漲，漲幅為1.4%。

布蘭特原油期貨8日盤中漲破每桶130美元，率其他大宗商品上漲，引發市場擔心通膨急升和通膨對全球經濟成長造成的影響，美國汽油價格同日創下歷史新高。

Davidson財富管理部研究主管James Ragan說：「目前來看，美國經濟將遭受何種影響，存在許多不確定性。我認為，美國消費者支出預料小幅回落。顯然汽油價格會讓民眾暫緩消費。」

烏克蘭政府指責俄羅斯軍隊砲轟人道走廊。俄羅斯承諾開放這條走廊，允許烏克蘭馬里烏波爾港口的居民逃離。

重機具大廠卡特彼勒（Caterpillar）跳漲6.8%，傑富瑞傑富瑞金融集團稍早把該公司的評級從「持有」調高至「買進」，因可當作抗通膨的一種工具，加上全球未來可能投資更多大宗商品。