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蘋果新品／iPhone 13新色、最便宜SE 怪物桌機Mac Studio登場

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蘋果發表5G版iPad Air和新iPhone SE 推出更強M1處理器

經濟日報 / 經濟日報 劉忠勇
蘋果新款桌上型電腦Mac Studio及27 吋的 Studio Display 。歐新社
蘋果新款桌上型電腦Mac Studio及27 吋的 Studio Display 。歐新社

蘋果公司（Apple）周二舉行春季發表會，推出5G版的低階iPhone SE和iPad Air平板電腦，以及改款的Mac桌上型電腦和更強的一款新處理器，展開可說是新品發表數量上創紀錄的一年。分析師看好新產品今年可望繼續帶動創紀錄的業績。

蘋果周二在主題為「Peek performance」的線上發表會上，執行長庫克也宣布，計劃將美國職業棒球大聯盟(MLB)比賽引進TV+串流媒體服務。

這次發表的新產品，有名為M1 Ultra的新處理器。蘋果宣稱這是有史以來功能最強的個人電腦晶片。這款產品堪稱是蘋果多年來致力擺脫英特爾晶片，改用自有晶片的一大成果。

新款桌上型電腦名為Mac Studio，採用的即是M1 Ultra處理器，目標用戶是App開發者、照片編輯和影片創作者。蘋果另發布一款顯示器─27 吋的 Studio Display 。

蘋果表示，M1 Ultra處理器有多達20個 核心 CPU、64 核心 GPU，設計上便於開發者編寫程式、製作3D圖像並結合影片內容。

蘋果股價一度上漲2.3%，但受到美股大盤拖累，收盤下跌1.2%，收在157.44美元。今年以來下跌11.4%。

新款iPhone是蘋果自2020年以來首次更新的SE系列。該機型仍將有黑色、白色和紅色選項，售價由399美元升至429美元起跳。不過支持5G網路，且配備更快的A15處理器，並有其他新功能。

iPhone SE外觀和2017年的iPhone 8相似，保留Touch ID的按鈕，而非高階款式使用的Face ID。螢幕4.7英吋，是尺寸最小的iPhone。但支援5G大大增強iPhone SE的競爭力，有助於吸引Android用戶和原iPhone的消費者。

蘋果另推出採用M1晶片的 iPad Air ，售價599美元，和新款 iPhone SE一併於3月11日接受預購，實體商品一周後上架。

Mac Studio含顯示器周二已開始接受預購，採用M1 Ultra處理器的款式售價3,999美元起跳，低階款為1,999美元。

M1 Ultra處理器有多達20個 核心 CPU、64 核心 GPU，設計上便於開發者編寫程式、製作3D圖像並結合影片內容。路透
M1 Ultra處理器有多達20個 核心 CPU、64 核心 GPU，設計上便於開發者編寫程式、製作3D圖像並結合影片內容。路透
蘋果自2020年以來首次更新的SE系列，仍將有黑色、白色和紅色選項。歐新社
蘋果自2020年以來首次更新的SE系列，仍將有黑色、白色和紅色選項。歐新社
蘋果推出採用M1晶片的 iPad Air ，售價599美元。歐新社
蘋果推出採用M1晶片的 iPad Air ，售價599美元。歐新社

美股 競爭力

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