蘋果發表5G版iPad Air和新iPhone SE 推出更強M1處理器

蘋果公司（Apple）周二舉行春季發表會，推出5G版的低階iPhone SE和iPad Air平板電腦，以及改款的Mac桌上型電腦和更強的一款新處理器，展開可說是新品發表數量上創紀錄的一年。分析師看好新產品今年可望繼續帶動創紀錄的業績。

蘋果周二在主題為「Peek performance」的線上發表會上，執行長庫克也宣布，計劃將美國職業棒球大聯盟(MLB)比賽引進TV+串流媒體服務。

這次發表的新產品，有名為M1 Ultra的新處理器。蘋果宣稱這是有史以來功能最強的個人電腦晶片。這款產品堪稱是蘋果多年來致力擺脫英特爾晶片，改用自有晶片的一大成果。

新款桌上型電腦名為Mac Studio，採用的即是M1 Ultra處理器，目標用戶是App開發者、照片編輯和影片創作者。蘋果另發布一款顯示器─27 吋的 Studio Display 。

蘋果表示，M1 Ultra處理器有多達20個 核心 CPU、64 核心 GPU，設計上便於開發者編寫程式、製作3D圖像並結合影片內容。

蘋果股價一度上漲2.3%，但受到美股大盤拖累，收盤下跌1.2%，收在157.44美元。今年以來下跌11.4%。

新款iPhone是蘋果自2020年以來首次更新的SE系列。該機型仍將有黑色、白色和紅色選項，售價由399美元升至429美元起跳。不過支持5G網路，且配備更快的A15處理器，並有其他新功能。

iPhone SE外觀和2017年的iPhone 8相似，保留Touch ID的按鈕，而非高階款式使用的Face ID。螢幕4.7英吋，是尺寸最小的iPhone。但支援5G大大增強iPhone SE的競爭力，有助於吸引Android用戶和原iPhone的消費者。

蘋果另推出採用M1晶片的 iPad Air ，售價599美元，和新款 iPhone SE一併於3月11日接受預購，實體商品一周後上架。