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石油巨頭警告：高油價短期無解方

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
石油大咖執行長和美國政府官員7日警告，當前能源價格飆漲和市場震盪，沒有快速的解決方式。 路透
石油大咖執行長和美國政府官員7日警告，當前能源價格飆漲和市場震盪，沒有快速的解決方式。 路透

大型石油公司和美國政府官員警告，俄國入侵烏克蘭後引發的能源價格飆漲和市場震盪，短期內沒有解方。

華爾街日報報導，埃克森美孚、赫斯（Hess）、道達爾能源執行長和白宮氣候特使柯瑞（John Kerry）7日在CERAWeek年度能源會議上說，隨著油價觸及每桶120美元大關，能源價格恐會漲得更高，進而干擾全球經濟，而這些情況短期看來不會馬上緩解。

這是CERAWeek於疫情爆發後兩年來首次舉辦實體會議，之前本來預定把重心放在氣候變遷和初期的能源轉型，但如今俄烏戰事開打，已衝擊大宗商品市場，莫斯科當局和西方國家的緊張情勢也升至高點。

柯瑞表示：「價格震盪和供需波動，是當下我們要忍受一段時間的事。」

埃克森美孚執行長伍茲說，這次市場震盪反映全球能源體系緊密相連，剔除任何供應來源，都會衝擊全球。

根據伍茲等人的說法，一個解決這個危機的辦法是，提高對油氣生產的投資。油氣探勘業者赫斯的執行長赫斯說，各國政府官員和投資人，在汰換化石燃料時必須更實際，從當前市場震盪如此劇烈可知，這個世界仍倚賴石油和天然氣。

赫斯也說，美國和其他主要石油消費大國必須快速釋出更多戰略儲油。美國和國際能源署（IEA）上周表示，他們將釋出6,000萬桶戰略儲油。赫斯說，這樣還不夠。

美國 氣候變遷 烏克蘭

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