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俄烏戰爭重創供應鏈 全球汽車業陷困境

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

俄烏戰爭燒出與威權國家做生意的風險！俄烏戰爭重創已經相當脆弱的全球供應鏈，其中歐洲汽車產業因為重要原料都來自於烏克蘭俄羅斯，導致該產業飽受衝擊。學者指出，這將改變過去「經濟大於外交安全」的狀況，使得歐洲開始避免與中國、俄羅斯等威權國家做生意。

汽車產業受重創

紐約時報》報導，供應鏈還未從新冠疫情的重擊中恢復過來，又再度受到俄烏戰爭的衝擊。全球產業共同面對著貨品延誤運送、價格飛漲的狀況。貿易法律師勞拉說「美國港口還是嚴重堵塞、亞洲工廠仍持續關閉中」，而戰爭會放大供應鏈脆弱的問題。

俄烏戰爭對全球經濟造成影響，在汽車業尤為明顯，目前德國、英國與奧地利等地的汽車工廠多處於停工的狀況，因為歐洲汽車產業的關鍵材料相當依賴烏克蘭與俄羅斯，如鈀、鉑與製作外殼的鋁、鋼等原料。

同時，烏克蘭汽車線束系統的生產也因為戰爭而停滯，導致整體歐洲汽車產業鏈受到嚴重影響。因為線束系統是為每款車輛量身打造，一旦該系統供應受損，就很容易導致後續生產流程也停滯不前。

重造貿易產業組成

紐約時報》報導，西方情治單位顯示，中國高階官員曾對俄羅斯當局表示，「不要在北京冬奧結束前攻打烏克蘭。」外界認為，中國並不反對俄羅斯侵入烏克蘭，這也加劇北京當局與西方國家的對壘，更導致貿易衝突愈發嚴重。

分析人士說，戰爭將迫使所有公司思考政治衝突如何影響到貿易環境。過去中美貿易戰與新冠疫情已經揭露了全球供應鏈的脆弱性。荷蘭銀行的經濟學家巴賽斯基說，許多產業將擺脫「視經濟利益大於外交安全」的狀況，尤其是德國與其汽車工業，會加速擺脫貿易過度依賴中國的狀況。

許多企業擔心北約國家針對俄羅斯實施禁運制裁，會導致中國得以從該國購買更多的石油與原物料，導致中國汽車製作商在運具產業停滯時異軍突起。布魯塞爾研究機構主管沃爾夫指出，中國仍與西方經濟緊密連結，最後關鍵還是在該國對俄羅斯「不知青紅皂白的支持」會持續多久。

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