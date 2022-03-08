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LME允許做空交易延後實體交割 無助解決鎳價飆漲源頭

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
鎳價兩天來出現史上最狂漲勢。圖／擷自彭博資訊
鎳價兩天來出現史上最狂漲勢。圖／擷自彭博資訊

因應鎳價暴漲，倫敦金屬交易所（LME）表示，將允許交易員延遲履行所有主要合約的交割義務，鋁、鋁合金、鈷、鉛、錫和鋅等所有主要金屬全都適用。

對擁有145年歷史的LME來說，新規定可謂非常手段。長久以來，LME自我定位為「最終的市場」，生產商可在生產過剩時吸納多餘金屬，也可在供給稀缺時填補缺口。

新規定代表周一（7日）起，LME持有做空部位者，只要支付有一定上限的費用，便可延遲交割金屬。如此一來，持有做多部位的交易員，到期時也未必會收到應得的金屬。

不過，這一調整以及同時決定對所謂明日/次日（tom—next）的延期交割費（backwardation）設上限，並無法解決LME史上最大暴漲背後的真正原因。

鎳價周一一度大漲90%，創下每公噸5.5萬美元的新高，今天繼續狂漲突破10萬美元。鎳價遭遇大規模軋空行情，持有大量空頭部位的投資人被迫回補部位。

經紀公司和交易員表示，持有空頭部位的市場參與者因無法達到追繳保證金要求而被強制平倉，而非無法履行交割義務。

倫敦

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