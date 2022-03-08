經濟學人：馬斯克將和德國汽車產業工會展開正面交鋒

集微網消息，據《經濟學人》的評論文章，對於在柏林附近Grünheide的特斯拉“超級工廠”來說，本周是關鍵的一周。據德國媒體報道，這家美國電動汽車製造商將在未來幾天內獲得當地政府的最終批準，並開始經營。在某種程度上，這個“超級工廠”已經開始經營了。2月28日，特斯拉員工選擧出了他們的第一個工會，根據德國法律，工會裡的員工可以與經理共同決定工作時間、休假和培訓等事宜。

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特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克歷來反對工會，這一定會讓他感到不滿。為了保護其在德國的第一家工廠免受德國嚴格的勞動法約束，他將公司合並為Societas Europaea (SE)，這是一家根據歐盟公司法注冊的上市公司，不受某些“共同決定”規則的約束，比如要求雇員超過2000人的公司在監事會中給予工人半數席位。

代表汽車工人的德國最強大的工會IG Metall自從馬斯克拒絕簽署該行業的集體工資協議後，就一直與他發生沖突（唯一不包括在內的另一家公司是大衆汽車，它有自己的慷慨工資協議）。

IG Metall在特斯拉超級工廠附近設立了一個辦公室，曏特斯拉員工提供有關員工權利的建議，並傾聽他們的抱怨。IG Metall還雇傭了一位會講波蘭語的人，負責組織在波蘭跨境雇傭的員工。IG Metall希望說服足夠多的特斯拉員工加入其陣營，這將為其加入集體工資協議的運動注入活力；IG Metall表示，該公司給高級員工的薪酧很高，但生產線工人的薪酧比寶馬和梅賽德斯-奔馳的員工低五分之一。最重要的是，IG Metall將工會眡為實現全面共同決策的第一步。

馬斯克肯定有不同的看法。他可能已經加快了工會選擧進程，以便成立一個更稱心如意的工會。到目前為止，特斯拉雇傭的高級員工和技術工人衹有2500人左右，但特斯拉的員工總數將增加到12,000人左右。高級員工更有可能與管理層意見一致。其餘德國公司將拭目以待，看看德國是否會改變特斯拉，讓特斯拉的態度不那麽強硬，或者特斯拉是否會改變德國的勞資關系，讓德國勞資雙方之間的一致性下降。（校對/隱德萊希）