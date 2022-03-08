快訊

現身基輔辦公室！ 澤倫斯基：我沒在躲、我不怕任何人

IQ69的運毒死刑？新加坡「死刑即正義」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美元指數收在99之上 能源價格飆漲導致避險資金湧入

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

美元周一上漲，受避險資金流入提振，美國和歐洲盟國考慮禁止進口俄羅斯原油後，油價觸及14年高點。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.7%收在99.293。歐元兌美元下跌0.7%，至1.08575美元，因市場擔心能源價格上漲將引發停滯性通膨，並在歐洲試圖從疫情中復甦之際打擊歐洲經濟。

Oanda高級分析師Edward Moya說：「俄羅斯和烏克蘭的衝突繼續導致多種大宗商品價格進一步飆升，威脅到今年的成長前景。」

布蘭特原油期貨上漲4.1%,報每桶122.97美元，盤中一度達到139.13美元，是2008年7月最高價位。美國和歐洲考慮禁止進口俄羅斯石油，伊朗原油似乎也不太可能迅速返回到全球市場。

Moya說：「市場上越來越多的不安情緒可能會支撐美元，因為你將看到美國經濟短期內仍處於有利地位，因其對俄羅斯能源供應的依賴程度不及歐洲。」Moya說，這可能在短期內對美元有利。

路透調查的分析師認為，歐洲央行將等到今年最後幾個月才會升息。

波動比較大的英鎊兌美元尾盤跌0.91%，至1.3108美元。

歐洲是最脆弱的，因為有多達40%的天然氣都是從俄羅斯進口的，而且歐元與油價的關聯度越來越高，油價漲得越高，歐元就跌得越多。

根據高盛的說法，油價持續上漲20美元會使歐元區的實際經濟增長下降0.6%，而美國的 實際經濟增長則會下降0.3%。但在更不利的情況下，如果俄羅斯通過烏克蘭的天然氣運輸被削減，那麼僅受天然氣一個因素的影響，歐元區的GDP就可能下降多達1%。

俄羅斯 美國

延伸閱讀

大摩：俄將有委內瑞拉式違約 小摩宣布指數剔除俄債

德國將繼續進口俄羅斯能源

克魯曼：侵烏失顏面又毀經濟 凸顯普亭雙重失算

石油ETF 認購聚光

相關新聞

高油價恐致滯脹 道指跌近800點

在連跌4周後，美股7日再次下跌，因為投資人越來越擔心俄羅斯與烏克蘭衝突導致的能源價格上漲會減緩經濟成長，同時推高通膨。

避險氛圍濃 金價衝2,000美元

美國國務卿布林肯6日表示，華府正在與歐洲夥伴「熱烈」（active）討論禁止俄羅斯石油出口議題，以懲罰俄國入侵烏克蘭，刺...

俄烏戰火 連累全球貿易

最新報告顯示，俄烏戰爭擾亂國際貿易，造成全球幾乎所有經濟體2月出口都下滑。另一份研究指出，亞洲地區也面臨通膨和供應鏈受阻...

亞洲女富豪理財 最愛做股票

美國全國退休研究所（NRI）最近一項訪調顯示，女性對財務的看法受到新冠肺炎疫情的顯著影響，促使她們對財務規畫轉趨積極。滙...

煉油廠成本飆 考慮減產

國際油價屢創近十多年新高，7日更一度漲到逼近每桶140美元價位，原油取得不易，已經讓各地煉油廠考慮減產，降低成本。這將使...

美元指數收在99之上 能源價格飆漲導致避險資金湧入

美元周一上漲，受避險資金流入提振，美國和歐洲盟國考慮禁止進口俄羅斯原油後，油價觸及14年高點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。