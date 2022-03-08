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美元指數收在99之上 能源價格飆漲導致避險資金湧入
美元周一上漲，受避險資金流入提振，美國和歐洲盟國考慮禁止進口俄羅斯原油後，油價觸及14年高點。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.7%收在99.293。歐元兌美元下跌0.7%，至1.08575美元，因市場擔心能源價格上漲將引發停滯性通膨，並在歐洲試圖從疫情中復甦之際打擊歐洲經濟。
Oanda高級分析師Edward Moya說：「俄羅斯和烏克蘭的衝突繼續導致多種大宗商品價格進一步飆升，威脅到今年的成長前景。」
布蘭特原油期貨上漲4.1%,報每桶122.97美元，盤中一度達到139.13美元，是2008年7月最高價位。美國和歐洲考慮禁止進口俄羅斯石油，伊朗原油似乎也不太可能迅速返回到全球市場。
Moya說：「市場上越來越多的不安情緒可能會支撐美元，因為你將看到美國經濟短期內仍處於有利地位，因其對俄羅斯能源供應的依賴程度不及歐洲。」Moya說，這可能在短期內對美元有利。
路透調查的分析師認為，歐洲央行將等到今年最後幾個月才會升息。
波動比較大的英鎊兌美元尾盤跌0.91%，至1.3108美元。
歐洲是最脆弱的，因為有多達40%的天然氣都是從俄羅斯進口的，而且歐元與油價的關聯度越來越高，油價漲得越高，歐元就跌得越多。
根據高盛的說法，油價持續上漲20美元會使歐元區的實際經濟增長下降0.6%，而美國的 實際經濟增長則會下降0.3%。但在更不利的情況下，如果俄羅斯通過烏克蘭的天然氣運輸被削減，那麼僅受天然氣一個因素的影響，歐元區的GDP就可能下降多達1%。
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