國際油價因俄油恐遭禁運強彈收在十年最高 金價連三漲

原油價格創下史上最大單日波動，布倫特油價一度飆升至近140美元，美國表示正考慮禁止進口俄羅斯石油。黃金價格三日連漲，俄羅斯石油遭禁運的可能性加劇對全球經濟遭受通膨衝擊的疑慮。鈀金在觸及紀錄高位後回落。以下是整理自彭博的商品行情：

油價收於十年高點

原油價格創下有史以來最大單日波動，布倫特油價一度飆升至近140美元，美國表示正考慮禁止進口俄羅斯石油。

這一國際基準價格隨後大幅回落，而結算價仍創2012年以來的最高價位。在紐約，WTI原油收在近14年來最高。隨著對重大通膨衝擊全球經濟的疑慮加劇，從原油到鎳再到小麥，價格紛創新高。

油價開盤就躍升，據知情人士透露，拜登政府考慮至少在初期是否在歐洲盟友不參與的情況下禁止進口俄羅斯石油。德國表示沒有暫停俄羅斯能源進口的計畫之後，油價漲幅收窄，市場波動加劇。同時，俄羅斯和烏克蘭官員表示，兩國的談判未能取得成果。

Rystad Energy高級石油市場分析師Louise Dickson表示，如果美國和其盟友直接禁止俄羅斯原油出口，可能會讓原油市場減少高達每天400萬桶的供給。

油價飆升和供應疑慮還推高了燃料價格。歐洲和美國的柴油期貨觸及數十年來最高。美國加油站汽油價格還差每加侖5美分就會達到14年前創下的歷史新高。

周一，布蘭特原油一度上漲21美元，鑒於來自全球三大供應國之一的供應有可能會被禁，市場因此而做出調整。摩根大通指出，如果俄羅斯的出口繼續被中斷，布蘭特原油價格今年年底可能達到每桶185美元，而一家避險基金說，甚至於200美元都有可能。

布蘭特原油5月合約結算價漲4.3%，至每桶123.21美元，之前一度漲至139.13美元。 該合約上周上漲21%。西德州中級原油（WTI）4月合約結算價漲3.2%，至每桶119.40美元。

金價三日連漲

黃金價格三日連漲，此前美國表示正考慮禁止進口俄羅斯石油，加劇對全球經濟遭受通膨衝擊的疑慮。鈀金在觸及歷史新高後回落。

據知情人士透露，拜登政府考慮至少在初期是否在歐洲盟友不參與的情況下禁止進口俄羅斯石油。這可能進一步降低對聯準會今年大幅加息的預期，使沒有利息的黃金更具吸引力。

美國和歐洲債券市場對10年期通膨率的預測升至紀錄新高，提振了黃金作為價值儲存工具的需求。儘管美元升至2020年7月以來高位，金價仍在上漲。

紐約時間13:58，現貨黃金上漲1.1%至每英兩1,992.61美元。紐約商品交易所4月交割黃金期貨上漲1.5%。鈀金下跌1.3%，盤中一度上漲14%至3,442.47美元的歷史高位。俄羅斯供應了全球約40%的鈀金產量，在歐洲大部分領空對俄羅斯飛機關閉的情況下，市場越發擔心出口中斷。白銀和鉑金也回落。