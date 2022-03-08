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大摩：俄將有委內瑞拉式違約 小摩宣布指數剔除俄債

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
俄羅斯貨幣盧布。 美聯社
俄羅斯貨幣盧布。 美聯社

摩根士丹利（Morgan Stanley）在最新的分析報告中表示，俄羅斯隨著債券價格下跌、經濟衰退迫在眉睫，以及入侵烏克蘭後受到的各種支付限制，如今其償付外債的可能性正在下降。違約型態將會是「內瑞拉式違約」，且最快可能在4月15日就發生。

摩根大通（JPMorgan）周一（7日）也宣布，3月31日起，將把俄羅斯主權債和公司債從其所有固定收益指數中剔除。

摩根大通說，自3月31日開始，旗下新興市場債券指數（EMBI）和公司新興市場債券指數（CEMBI）等指數，將剔除俄羅斯主權債和公司債。屆時除俄羅斯外，白俄羅斯的主權債，也將被排除在該行與環境、社會和治理（ESG）相關的指數之外。

摩根士丹利新興市場主權信用策略全球主管Simon Waever在周一的報告中寫道：「我們認為違約是最有可能發生的狀況。一旦違約，不太可能像一般那樣，委內瑞拉可能是最接近的類比。」。

Waever說，違約最快可能4月15日就會發生，當天是俄羅斯2023年和2043年到期的美元公債付息30天寬限期結束的日子。

根據彭博彙整的資料，參考定價顯示投資人對俄羅斯2023年到期美元公債的估值，約為每1美元面值29美分，為有史以來最低。不過以這個水準，還沒有任何交易。在俄羅斯上個月入侵烏克蘭之前的幾天，該公債的交易價格高於面值。

大摩這份報告指出，雖然主權債價格跌至個位數的情況並不多見，但俄羅斯國債「可能接近」這種狀況。近些年只有黎巴嫩和委內瑞拉的國債曾經跌到這麼低的水準。

四年多前，委內瑞拉及其國家石油公司有對總計600億美元的債務違約。該時期，委內瑞拉先是有2018年的大選爭端，美國接著在2019年對委內瑞拉實施制裁，禁止交易該國證券。直到現在，有些委內瑞拉債券的價格都仍是每1美元面值只有幾美分價值。

Waever認為，俄羅斯跟委內瑞拉的相似之處，在於它也有大量的石油資產，這些資產只有在制裁解除後才會發揮作用。他寫道，如果債券違約，債權人得到法院的判決，那麼此一風險較有利的一面，將是能夠取得現在凍結在俄羅斯境外的所有資產，包括外匯存底。

五年期信用違約互換合約的殖利率現已飆升至超過2,500個基點，因為隨著戰爭緊張升高，投資人將更高的違約可能性反映在定價之中。根據彭博的數據，俄羅斯主權債今年以來平均損失81%。表現只贏了白俄羅斯政府美元債的93%虧損率。

違約可能與俄羅斯在美國及其盟國實施制裁的情況下，不願向外國債權人付款有關。摩根士丹利表示，美國銀行業是否獲准接受俄羅斯財政部的票息支付，也有一些不確定性。俄羅斯財政部則是說，對外國投資人的支付，將取決於對他們對俄羅斯的制裁和相關豁免。

Waever的報告指出：「大量進一步拋售的可能性將為價格帶來更多下行壓力，我們認為，目前投資人基本沒有涉足俄羅斯主權債券的動機。」

白俄羅斯 委內瑞拉 摩根

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