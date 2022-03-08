台積電ADR大跌5.5% 台北交易股價看跌至560元
台積電ADR周一再挫5.5%收在99.29美元，相較台股再現罕見折價，換算成台股逼近560元關卡。費城半導體指數大跌4.9%。
美國股市周一重挫，那斯達克綜合指數陷入熊市。俄羅斯石油出口可能遭禁推升原油價格，並加劇了通膨惡化的疑慮，全球經濟復甦也岌岌可危。 。
那斯達克綜合指數收盤已較11月19日創下的歷史新高下跌20.1%，確認進入熊市。這是那斯達克綜合指數自2020年以來首次出現熊市，當時新冠疫情爆發令全球經濟受到重擊。
台灣昨天重挫557.83點，收在17178.69點。台積電收跌3.2%報576元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 93.85 -6.35 97.60 -3.84
中華電 CHT 121.72 -1.44 121.00 0.60
台積電 TSM 561.35 -5.49 576.00 -2.54
聯電 UMC 49.75 -4.76 51.60 -3.58
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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