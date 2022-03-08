快訊

雲林古坑8.1度 18縣市低溫特報 今起晴朗到周日

道瓊重挫近800點 那指陷熊市 油價再漲恐遏制經濟復甦

經濟日報 / 經濟日報 劉忠勇
美股重挫，投資人擔心油價繼續走高，引發通膨上揚和出現停滯性通膨的顧慮。路透
美股重挫，投資人擔心油價繼續走高，引發通膨上揚和出現停滯性通膨的顧慮。路透

美國股市周一重挫，那斯達克綜合指數陷入熊市。俄羅斯石油出口可能遭禁推升原油價格，並加劇了通膨惡化的疑慮，全球經濟復甦也岌岌可危。 。

納斯達克指數收盤已較11月19日創下的歷史新高下跌20.1%，確認進入熊市。這是納斯達克指數自2020年以來首次出現熊市，當時新冠疫情爆發令全球經濟受到重擊。

道瓊工業指數大跌797.42點，跌幅達2.4%，收32,817.38點；標普500指數跌127.79點，跌幅3%，至4,201.08點，創下2020年10月以來最大跌幅。那斯達克綜合指數重挫482.48點，跌幅更多達3.6%，至12,830.96點。

道瓊工業指數收盤較1月4日創下的紀錄收盤高位下跌10.8%，確認進入修正區域。

美國對俄石油禁運的疑慮推動油價大漲，布蘭特原油一度升至每桶139美元。美國據報導考慮是否在歐洲盟友不參與的情況下禁止俄羅斯石油進口。美國會已達成禁止進口俄羅斯原油及對俄羅斯加徵關稅的立法框架協議。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示，高油價和高通膨的持續時間越長，投資人減持股票的力度就越大，因為這可能導致經濟復甦提前夭折。

此外，中國大陸警告美國不要企圖打造印太版的「北約」，並表示台灣問題與烏克蘭問題「沒有任何可比性」。

國際油價跳升至2008年以來最高，美國和歐洲盟國考慮禁止進口俄羅斯石油，而伊朗原油迅速重返全球市場的可能性似乎降低。

Edward Jones高級投資策略師Mona Mahajan表示：「投資人擔心油價繼續走高，引發通膨上揚和出現停滯性通膨的顧慮。我認為，更廣泛的疑慮是，鑒於加油站油價上漲，可能重挫消費者。」

亞馬遜、微軟和蘋果是對標普500指數拖累最大的個股；金融類股下跌3.7%，防禦性類股之一的公用事業類股上漲1.3%。亞馬遜跌5.6%，微軟跌3.8%，蘋果跌2.4%。

美國聯合航空公司急挫15%，Norwegian Cruise Line驟跌11.6%，旅遊和休閑類股全面下跌，因油價上漲威脅到行業剛剛開始的復甦。

「市場已經對聯準會升息周期感到緊張，」NFJ Investment Group投資組合經理Burns McKinney表示，「現在，當再加上更高的能源價格……這讓投資界越來越擔心，我們可能會很快走向市場周期的後期。」

美國 油價 俄羅斯

延伸閱讀

全球油價飆升 歐洲盟國持續討論「擺脫」依賴俄國石油

德國將繼續進口俄羅斯能源

石油ETF 認購聚光

UNIQLO不關俄羅斯門市 稱不該剝奪人民基本需求

相關新聞

高油價恐致滯脹 道指跌近800點

在連跌4周後，美股7日再次下跌，因為投資人越來越擔心俄羅斯與烏克蘭衝突導致的能源價格上漲會減緩經濟成長，同時推高通膨。

避險氛圍濃 金價衝2,000美元

美國國務卿布林肯6日表示，華府正在與歐洲夥伴「熱烈」（active）討論禁止俄羅斯石油出口議題，以懲罰俄國入侵烏克蘭，刺...

俄烏戰火 連累全球貿易

最新報告顯示，俄烏戰爭擾亂國際貿易，造成全球幾乎所有經濟體2月出口都下滑。另一份研究指出，亞洲地區也面臨通膨和供應鏈受阻...

亞洲女富豪理財 最愛做股票

美國全國退休研究所（NRI）最近一項訪調顯示，女性對財務的看法受到新冠肺炎疫情的顯著影響，促使她們對財務規畫轉趨積極。滙...

煉油廠成本飆 考慮減產

國際油價屢創近十多年新高，7日更一度漲到逼近每桶140美元價位，原油取得不易，已經讓各地煉油廠考慮減產，降低成本。這將使...

美籲禁運俄石油 油價飆14年高點

美國六日表示，正與歐洲國家「積極討論」禁止進口俄羅斯石油，進一步制裁俄國入侵烏克蘭。國際油價聞訊飆至近十四年高點；國際金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。