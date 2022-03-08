道瓊重挫近800點 那指陷熊市 油價再漲恐遏制經濟復甦

美國股市周一重挫，那斯達克綜合指數陷入熊市。俄羅斯石油出口可能遭禁推升原油價格，並加劇了通膨惡化的疑慮，全球經濟復甦也岌岌可危。 。

納斯達克指數收盤已較11月19日創下的歷史新高下跌20.1%，確認進入熊市。這是納斯達克指數自2020年以來首次出現熊市，當時新冠疫情爆發令全球經濟受到重擊。

道瓊工業指數大跌797.42點，跌幅達2.4%，收32,817.38點；標普500指數跌127.79點，跌幅3%，至4,201.08點，創下2020年10月以來最大跌幅。那斯達克綜合指數重挫482.48點，跌幅更多達3.6%，至12,830.96點。

道瓊工業指數收盤較1月4日創下的紀錄收盤高位下跌10.8%，確認進入修正區域。

美國對俄石油禁運的疑慮推動油價大漲，布蘭特原油一度升至每桶139美元。美國據報導考慮是否在歐洲盟友不參與的情況下禁止俄羅斯石油進口。美國會已達成禁止進口俄羅斯原油及對俄羅斯加徵關稅的立法框架協議。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示，高油價和高通膨的持續時間越長，投資人減持股票的力度就越大，因為這可能導致經濟復甦提前夭折。

此外，中國大陸警告美國不要企圖打造印太版的「北約」，並表示台灣問題與烏克蘭問題「沒有任何可比性」。

國際油價跳升至2008年以來最高，美國和歐洲盟國考慮禁止進口俄羅斯石油，而伊朗原油迅速重返全球市場的可能性似乎降低。

Edward Jones高級投資策略師Mona Mahajan表示：「投資人擔心油價繼續走高，引發通膨上揚和出現停滯性通膨的顧慮。我認為，更廣泛的疑慮是，鑒於加油站油價上漲，可能重挫消費者。」

亞馬遜、微軟和蘋果是對標普500指數拖累最大的個股；金融類股下跌3.7%，防禦性類股之一的公用事業類股上漲1.3%。亞馬遜跌5.6%，微軟跌3.8%，蘋果跌2.4%。

美國聯合航空公司急挫15%，Norwegian Cruise Line驟跌11.6%，旅遊和休閑類股全面下跌，因油價上漲威脅到行業剛剛開始的復甦。

「市場已經對聯準會升息周期感到緊張，」NFJ Investment Group投資組合經理Burns McKinney表示，「現在，當再加上更高的能源價格……這讓投資界越來越擔心，我們可能會很快走向市場周期的後期。」