德國將繼續進口俄羅斯能源

（德國之聲中文網）社民黨籍的德國總理肖爾茨周一（3月7日）表示， "目前無其它途徑可確保歐洲的取暖、交通、電力供應和工業能源供應"，而確保能源供應"對於生存和公民的日常生活至關重要"。

肖爾茨解釋說，正因如此歐洲才會特意避免制裁俄羅斯的能源供應，而全力采取其它措施： "我們所有的步驟均按此思路設計，它們能對俄羅斯構成沉重打擊，且能長期實施。"

肖爾茨同時強調，數月來，德國聯邦政府及其在歐盟內外的合作伙伴已在全力開發俄羅斯能源的替代品， "但它不可能一蹴而就"，"因此，我們有意識地決定繼續與俄在能源供應方面的商務活動。"

德國在化石燃料方面依賴俄羅斯。根據聯邦經濟部數據，俄羅斯天然氣佔德國天然氣總進口量約55%，煤炭佔50%，原油進口為35%左右。

德國政府發言人黑貝施特賴特（Steffen Hebestreit）周一表示，歐盟在與美國、英國密切協商下，已經對俄羅斯進行非常深遠的制裁。他指出，德國使用的石油約三分之一來自俄羅斯，"要在一夜之間取代並不容易"。但他也表示，聯邦政府正密切關注局勢進一步發展，禁運令必須在歐盟層面上做出決定，目前並不排除其可能性。

一項最新調查顯示，多數德國人贊同凍結從俄羅斯進口石油和天然氣。輿情研究所Yougov受德國《商報》委托向受問者所提的問題是："您是否同意即使在本國供應安全受到威脅的情況下也同意西方國家禁止進口俄羅斯石油和天然氣？"54%的人表示同意，其中，30%完全贊同，24%的人表示"傾向於贊同"。

（德新社）

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