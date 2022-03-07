俄烏戰爭衝擊市場信心 美元指數升破99

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續進行，全球市場大跌，避險心態濃厚，計算美元兌一籃子貨幣匯價的美元指數今日升破99，歐元、日圓持續下挫，其中歐元甚至一度跌破兌瑞士法郎1:1的匯價。

美元指數上周已經攻至98.92的高點，今日開盤後直接衝破99價位，最高漲至99.21，目前約在99.11價位。美元指數光是上周的漲幅就已經高達2.1%，創五年內最大漲幅，充分顯示市場避險、資金回流美元的趨勢。

歐元、日圓則是在全球商品市場大漲之下受挫，其中歐元國家鄰近戰場烏克蘭與俄羅斯，受創尤其嚴重。相較於避險去處的瑞士法郎，歐元今日一度跌到1歐元兌0.9969瑞郎價位，是七年來第一次跌破與瑞郎1:1的匯價，目前回升至1.004瑞郎左右。

自俄國2月24日全面入侵烏克蘭以來，歐元兌美元匯價已經重挫4%，烏克蘭的農產品，以及俄羅斯的天然氣、石油，歐洲都是主要消費市場，現在這些資源因戰爭停止或縮小供應，原物料飆漲使歐洲承受更大的通膨壓力，經濟也遭遇逆風。

指標性的大宗商品原油價格，今日一開盤就發狂上漲，英國布蘭特輕原油期貨價格開盤直接飆上每桶139.13美元價位，等於比上周收盤價立地跳升17%，震驚市場，目前已經漲幅收斂，但仍在每桶126.31美元價位。西德州輕原油價格最高漲至每桶130.5美元，目前交易價約在122.98美元。

一名歐洲當地的銀行分析師向路透表示，油價飆漲，「使得今日早上對美元以及瑞士法郎的需求激增。商品價格的猛烈暴升，會讓歐洲央行（ECB）對抗通膨時更加左右為難。」

根據高盛公司估計，油價若是持續這波飆漲逾20美元的漲幅，將會敲掉歐元區0.6個百分點的經濟增長率，吃掉0.3個百分點的美國經濟增長率，對經濟表現大有影響。而在更嚴重的狀況，像是歐洲全面切斷向俄國採購天然氣，歐元區的經濟增長率可能直接消失1個百分點。