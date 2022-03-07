亞股跌入熊市 俄烏戰事增添不確定性

亞股今（7）日全面走低，已比2021年的紀錄高點重挫逾20%，正式遁入空頭市場，此時愈來愈多投資人擔心俄烏戰事造成的經濟影響擴大，和中國大陸的科技業持續面臨監管壓力。

MSCI亞太指數盤中一度跌2.8%，且比去年2月的紀錄高點重摔超過20%，符合跌入熊市的技術定義。科技股和非消費必需品類股表現最差。

亞股7日大跌，受市場害怕全球通膨衝擊所拖累，油價7日盤中一度逼近每桶140美元，美國國務卿布林肯6日透露，美國和歐洲盟國正討論禁止進口俄羅斯石油後，推升石油市場供應疑慮。

香港恆生指數盤中跌3.6%，重摔至近六年低點，日經225指數盤中跌3.3%。

印度、南韓及泰國等亞洲國家，更容易受國際油價上漲衝擊，因這些國家仰賴石油進口來滿足國內需求。自俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來，印度股市已成為亞股中表現最差之一。

IG Asia市場策略師Jun Rong Yeap說：「俄烏衝突將持續主導市場情緒，目前沒有看到解決方案出爐的跡象，因此可能持續抑制追逐風險的情緒。」