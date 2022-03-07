高油價風暴醞釀經濟衰退？ 從過往三次歷史看端倪

國際油價7日一度逼近每桶140美元，創2008年來最高，俄羅斯入侵烏克蘭、發動二次大戰以來歐洲第一次內陸戰，讓金融市場處於緊繃狀態。投資人現在紛紛推想，高油價何時將引爆經濟衰退？分析師指出，近期周期顯示，當油價在一年內上漲100%，經濟衰退就會發生。

研究業者Bespoke指出，西德州原油價格在截至4日止的一周內大漲超過20%，是歷史上五次油價在一周內大漲超過20%的五個時期之一，在前四次周期中，有三個發生在經濟衰退期間。

大型能源顧問與研究業者Rystad Energy預期，俄羅斯原油出口將減少每日100萬桶，但中東能夠彌補這些缺口的閒置產能有限，因此油價可能超過每桶130美元，而釋出戰略儲油的措施也無法抵銷缺口。

實際上，在美國國務卿布林肯6日透露美國與歐洲盟國正討論對俄羅斯石油禁運後，布蘭特油價一度飆上每桶139美元，盤中回落至每桶128美元左右。

DataTrek Research聯合創始人柯拉斯（Nicholas Colas）表示：「歷史顯示，油價在一年內上漲100%，通常會引發經濟衰退，一如1990年、2000年和2008年。」

一年前，油價在每桶63美元左右，如今油價已超過每桶120美元。

Bespoke上周五寫給客戶的報告中表示：「我們現在處於回家路上，加油站油價比上班路上還高的情勢。」

柯拉斯說，油價必須要維持在比一年前高一倍的水準，持久維持在每桶130美元，才會令人擔憂，「維持一兩天還行，但維持數周可就讓人憂心了」。

但柯拉斯也警告說，高油價與經濟衰退關聯性的推論證據不足，「衰退並非經常伴隨高油價而來，我們討論的是從1990年以來的三個周期」。

根據巴隆周刊報導，在2000年和2008年，導致經濟衰退的因素是網路泡沫破裂和全球金融危機，至於1990年，油價大漲是因為科威特戰爭大幅衝擊經濟。

另外也有市場分析師認為，目前並非是爆發石油危機的1970年代，而石油占國內生產毛額（GDP）和經濟消費的比重已遠比當年小得多。

另一方面，從美國公債殖利率曲線來看，市場早已日益擔心經濟陷入「停滯性通膨」。路透報導，密切受關注的美國2年期與10年期公債殖利率利差4日已縮小至2020年3月來最小，這是一些投資人可能玉期將季成長將減緩的跡象。投資人擔憂，近期油價和原物料價大漲，將助長早已在高檔的通膨，迫使聯準會被迫在經濟成長減緩的情況下繼續緊縮利率政策。