對俄製裁緩解晶片荒？外媒解讀俄半導體貿易數據

斯里蘭卡陷入1948年獨立以來最嚴重的經濟危機，可用外匯存底剩不到十億美元，本月初窮到未能購買民生發電所用的燃料，且快要還不起國際主權債券。斯國經濟崩潰主要原因是疫情打擊，加上俄烏戰爭，這兩國原先都是其觀光業收入主要來源，斯國又因不願做經濟改革，無法向IMF求助，能救斯國經濟的剩下主要債權國中國，與近期經貿合作的印度。

2022-03-06 15:52