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對俄製裁緩解晶片荒？外媒解讀俄半導體貿易數據

集微網 / 集微網

（圖自Protocol）

新聞網站Protocol日前對2017年至2021年7月間，近15萬條俄晶片進口海關記錄進行了分析。

結果顯示，俄羅斯進口晶片大部分屬於工控領域使用的模擬晶片。

英飛淩向俄羅斯發送的晶片貨值最大，該公司生產一系列模擬產品，例如電源管理晶片和其他類型的微傳感器。

Protocol引述哈彿商學院教授 Willy Shih 分析稱，俄方或還通過杜拜或其他地區代理商，向德州儀器等模擬晶片大廠採購產品。

數據顯示，2021年前七個月，俄羅斯還進口了價值約5000萬美元的內存晶片，其中三星在俄業務敞口最大，每年銷售價值約1500萬美元的內存產品。

Protocol認為，盡管俄羅斯晶片進口整體規模較小，但該國購買的產品則主要是當前全球供應最緊張的模擬晶片，因此對俄製裁可能緩解其他地區的供應緊張狀況。

俄羅斯 海關 德州

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