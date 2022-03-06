對俄製裁緩解晶片荒？外媒解讀俄半導體貿易數據
（圖自Protocol）
新聞網站Protocol日前對2017年至2021年7月間，近15萬條俄晶片進口海關記錄進行了分析。
結果顯示，俄羅斯進口晶片大部分屬於工控領域使用的模擬晶片。
英飛淩向俄羅斯發送的晶片貨值最大，該公司生產一系列模擬產品，例如電源管理晶片和其他類型的微傳感器。
Protocol引述哈彿商學院教授 Willy Shih 分析稱，俄方或還通過杜拜或其他地區代理商，向德州儀器等模擬晶片大廠採購產品。
數據顯示，2021年前七個月，俄羅斯還進口了價值約5000萬美元的內存晶片，其中三星在俄業務敞口最大，每年銷售價值約1500萬美元的內存產品。
Protocol認為，盡管俄羅斯晶片進口整體規模較小，但該國購買的產品則主要是當前全球供應最緊張的模擬晶片，因此對俄製裁可能緩解其他地區的供應緊張狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言