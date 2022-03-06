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斯里蘭卡陷經濟泥淖 靠中、印還是IMF？

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
斯里蘭卡接近破產，又因不願進行經濟改革與IMF交惡，只能尋求中國與印度的幫忙。(photo from Wikimedia)
斯里蘭卡接近破產，又因不願進行經濟改革與IMF交惡，只能尋求中國與印度的幫忙。(photo from Wikimedia)

斯里蘭卡陷入1948年獨立以來最嚴重的經濟危機，可用外匯存底剩不到十億美元，本月初窮到未能購買民生發電所用的燃料，且快要還不起國際主權債券。斯國經濟崩潰主要原因是疫情打擊，加上俄烏戰爭，這兩國原先都是其觀光業收入主要來源，斯國又因不願做經濟改革，無法向IMF求助，能救斯國經濟的剩下主要債權國中國，與近期經貿合作的印度

觀光業外幣流入大減

外媒報導，斯里蘭卡正處於嚴重的外匯危機，外匯存底剩不到十億美元，是該國從1948年獨立以來最大的經濟危機，該國央行上週提高利率，盼增加稅收救火，近期原物料嚴重短缺，甚至買不起民生所需的發電燃料、交通所需的柴油，本月初以來宣布，每天停電7.5小時，且加油站大排長龍搶油。

並非如其他中文媒體所述的陰謀論（陷入中國一帶一路的陷阱），根據《外交家》報導，斯里蘭卡經濟崩潰是有跡可循的，首先是疫情打擊，讓斯國一年就得損失40億美元的旅遊業外幣收入，又因糟糕的經濟政策（疫情年硬推減稅措施），再到今年俄烏戰爭，這兩國過往是斯里蘭卡觀光業的收入大宗，導致近期快還不起國際資本借貸。

無法求助IMF

過去聽到國際收支危機，第一反應便是尋求國際貨幣組織（IMF）的幫忙，但因IMF要求的經濟改革斯國不願做，該國拉賈帕克薩當局勝選後，一連串的經濟貨幣政策又都與經濟改革背道而馳，且該國央行還控制匯率，違反央行獨立性的鐵律。種種因素讓斯里蘭卡的國家信用評級被持續下調，該國從2019年4月以來，無法發行國際主權債券（ISB）從國際資本市場借款。

雖然無法發行ISB，但該還的外債還是一屁股，斯里蘭卡的外債佔比中，ISB（36%）其實遠多於欠中國的10%，斯里蘭卡不尋求IMF支援，能求助的剩下主要債權國中國與印度。中國雖想繼續和斯國保持經濟合作，但不願意以身試險，此前與斯國互換貨幣也是選用人民幣，不願直接以美元替斯國解決外匯危機，擔心該國無力償還，斯國仍不能捨棄雙方經貿合作。

印度超車中國

印度也是趁著斯里蘭卡陷入經濟危機，想擴大自身在斯國的經濟影響力，斯國上個月與印度簽署5億美元的信貸，用於進口燃料，在這個基礎上，印度同意加深支援斯國的力道，預計會簽署十億美元的借貸，從印度進口必需品，若達成協定，印度將超車中國，變成斯國最大的債主，印度看上的不只是戰略目的，被延宕多年的印度石油子公司也能在斯國繼續部署，對斯國而言，能否翻身就看與中、印的經貿合作。

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印度 斯里蘭卡

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