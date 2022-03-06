北京暗中支持俄開戰？ 陸大使喊冤：中國意外「躺槍」

俄烏局勢牽動全球，中共駐法國大使盧沙野最近在巴黎聯合國校際委員會專場交流活動上表示，美國務院發言人近日說中俄關係發展方向令人擔憂，暗示俄羅斯有中國背後支持才敢行動，「這純屬無稽之談」。他還說，烏克蘭局勢驟變，這實際上是歐美俄之間的事，中國卻意外「躺槍」。對於外界批評中國「戰狼外交」，他宣稱，如果有人覺得中國比以前「傲慢」了，可能是因為他們習慣了曾經「打不還手、罵不還口」的中國。

據中共駐法大使館網站發布，提到中西制度差異，盧沙野在上述交流活動指出，在中國，約90%的高級幹部和公務員來自普通家庭。而美國，社會階層固化，1%最富有的人占有了絕大多數財富。中國死於新冠疫情的人數不到5千，美國是94萬，而中國的總人口數可是美國4倍之多。不少西方人常講文化的多樣性，卻不願接受「民主的多樣性」。

盧沙野說，隨著中國在國際事務中的影響力變大，批評中國的聲音也變多了。有人說中國變強了，所以越來越傲慢，還有人說中方搞戰狼外交。他表示，這些年來，美國等個別國家不斷給中方潑髒水，在國際上汙衊、抹黑甚至妖魔化中國。西方媒體受美國影響很大，對中國的報導也越來越負面、越來越失真，充斥著偏見、誤解。

他並稱，無奈之下，中方的外交官不得不有一些稍顯強硬的回應，但也都是擺事實、講道理，以理服人而不是無中生有。如果有人覺得中國比以前傲慢了，可能是因為他們習慣了曾經「打不還手、罵不還口」的中國，還不能適應一個更加強大、能夠更好捍衛國家利益和自身形象的中國。

對於中國與世界關係，盧沙野說，最著名的謬論是中國威脅論，當下最流行的就是所謂修昔底德陷阱。他宣稱，事實上，中國從未想過稱霸，甚至也不在乎經濟總量能否超過美國。如何讓14億中國人民過上好日子，滿足人民對美好生活的嚮往，才是我們的奮鬥目標。「但美國要把中國列為假想敵，對中國進行全面遏制打壓，我們也不得不反擊。」

針對俄烏局勢，盧沙野表示，近期烏克蘭局勢驟變，這實際上是歐美俄之間的事，中國卻意外「躺槍」。「美國務院發言人近日說中俄關係發展方向令人擔憂，暗示俄羅斯有中國背後支持才敢行動。這純屬無稽之談。」美國在建國不到250年的時間裡，只有20年沒有對外發動軍事行動，而中共建政以來，從未主動對外發起過任何一場戰爭。

他還說，中國為推動和平解決烏克蘭問題發揮了建設性作用。堅定主張尊重和保障各國的主權和領土完整，各國的合理關切應該得到重視和妥善解決。支持一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，包括諾曼地機制。而美國做了什麼？如果不是美國不斷向烏克蘭輸送武器、推高緊張、渲染戰爭，烏克蘭局勢會不會走到今天？恐怕要打個問號。

盧沙野認為，美國在烏克蘭問題上對中國的批評，就像一個火上澆油的人，批評一個沒有救火成功的人，是不負責任的。至於中俄關係，是建立在「不結盟、不對抗、不針對第三方」基礎上，和美方以意識形態劃線拉幫結夥搞集團政治、製造對抗分裂有本質不同，中國反對非友即敵的冷戰思維，也不會效仿。

對於中歐關係，他表示，中歐的歷史文化、社會制度、發展階段不同，在一些問題上有不同看法很正常，但雙方優勢互補，有廣泛的共同利益和巨大合作需求。合作是正道，對抗沒有贏家。如果能夠在相互尊重基礎上取長補短，形成合力，將是世界之福、人類之幸。