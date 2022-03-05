股神加持+俄烏效應 這家石油公司股價一周飆升42%

西方石油公司（Occidental Petroleum）股價一周來飆漲42%，創2020年6月來最大周線漲幅紀錄，反映俄烏戰爭觸動油價暴漲，以及「股神」巴菲特加碼投資。

西方石油股價4日飆升17.6%，收在每股56.15美元，年初迄今股價幾乎倍增。西方石油股價上回漲到這麼高是在2019年5月，當時該公司向巴菲特的波克夏公司借錢，在競價戰中擊敗雪佛龍，得以550億美元（含承接債務）併購安達科石油（Anadarko）。

今年來，西方石油公司股價扶搖直上，在標普500能源指數成分股中表現最強，而能源類股表現又在標普500指數中稱冠，波克夏自年初以來大力敲進該股，是該股漲勢凌厲的一大支撐力量。另一助因是西方石油2月24日宣布大幅提高配息，從每股0.04美元提高到0.13美元。

根據4日揭露的申報文件，波克夏自去年底以來加碼買進西方石油將近3,000萬股，使持股總數增加到1億1,370萬股，包含股票和權證在內。波克夏持有西方石油大約11.2%的普通股，這筆投資現在價值約64億美元。

巴菲特在2019年投資100億美元，協助西方石油併購安達科。波克夏持有的大多數股權——超過8,300萬股——是當初敲定協議時取得的認股權證，綁八年才到期，行使價（履約價）為59.62美元，如今已接近這個價位，但在2020年曾跌破10美元。