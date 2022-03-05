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撐不住了！日本麥當勞宣布三年來首次漲價 漲幅達20%
日本麥當勞5日表示，將從14日起調漲包括漢堡、奶昔、雞塊等產品售價，漲幅多達20%，以反映原料、勞力和物流成本的上漲。這將是該公司自日本2019年調高消費稅至10%以來首次漲價。
日本麥當勞表示，基本款漢堡的新價格將為130日圓（1.12美元），比原來的110日圓漲20日圓。吉事漢堡、照燒漢堡和麥香魚等產品價格也將調漲。
小杯奶昔的價格將多加10日圓至130日圓，麥克雞塊價格也將多加10日圓，使單點15塊雞塊餐價格達到590日圓。
這次漲價主要是反映小麥、牛肉和其他原料價格的飆漲，以及勞力和物流成本的上漲。日本麥當勞的小麥主要是從北美和澳洲進貨，牛肉則主要來自紐澳和美國。
另外在歡樂送的部分，幾乎所有商品價格都將上漲10至30日圓。McCafe販售的部分甜點也將漲價20至100日圓。
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