美油企：禁運俄羅斯石油 油價最高將飆到200美元

美國最大頁岩油業者先鋒天然資源公司執行長謝菲爾德表示，他贊成對俄羅斯實施石油禁運，但他也警告，美國即使大量增產，也無法彌補全球石油供給缺口；並預測一旦禁運，油價將飆漲到每桶150-200美元。

美國兩黨政治人物呼籲近日拜登政府對俄羅斯實施石油禁運，但白宮擔憂此舉將導致國內油價暴漲，因此目前仍在抗拒這項提議。

謝菲爾德表示，美國頁岩石油生產受到供應鏈約束，以及投資人要求業者多發股利少投資，因此需要好幾個月的時間才能開始增產。

目前美國日產原油1,160萬桶，遠低於疫情之前日產1,300萬桶的頂峰。先鋒公司之前宣布今年僅計劃增產5%不到。

謝菲爾德指出，今年全美頁岩石油日產量可以增加70萬桶，2023-24年增產量可達到140萬桶；若要彌補俄羅斯石油供給缺口，必須靠「全球共同努力」。

他表示，「我們今年無法改變情勢，我談的是2-3年的計畫；因為即使業者現在開始行動，也需要6-8個月才能看到產量增加。目前缺勞工、缺設備、缺油井、缺沙土」。他並指出，「我們的日產量心須增加200-250萬桶」，但這需要投資者同意」。

俄羅斯入侵烏克蘭之前，每天約對全世界出口500萬桶石油；一旦實施禁運，雖然中國大陸可以吸收一些俄羅斯原油，但全球油供仍將嚴重短缺。