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美國2月就業激增！但工資持平 3月Fed更可能升息1碼

經濟日報 / 編譯／任中原

美國勞工部4日公布2月就業報告相當正面，非農業就業人數大幅增加67.8萬人，不僅遠超過預估的42.3萬人，且比元月時的48.1萬人（修正後數字）更多。

2月在就業人口增加的同時，平均時薪卻停止上升，顯示Omicron疫情減緩，更多勞工重返職場，勞工供給增加，使薪資及通膨上升的壓力得以減輕，使聯準會（Fed）本月升息1碼的機率更高。

元月民間部門就業激增65.4萬人，超過市場預估的增加41.3，也比元月時增加44.8萬人強出許多。其中製造業增加3.6萬人，也優於預估。

平均時薪與元月持平，遠低於預估的0.5%，比元月時0.6%升幅更低；比去年同期上升5.1%，遠低於預估的5.8%，及元月時的5.5升幅，顯示工資上升壓力減輕。平均每人每周工時為34.7小時，比市場預估及元月時的34.6小時略增。

失業率從4.0%降3.8%，也低於預估的3.9%略高；勞動參與率為由62.2%進一步上升到62.3%，符合預估，顯示更多勞工願意重返職場。

經濟學者指出，就業人數續增，勞動參與率回升，薪資不再上升，顯示勞動市場可能開始恢復正常。

聯準會 美國 通膨 升息

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