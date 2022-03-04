歐元在俄烏開戰後直直落 今年內恐貶至與美元平價

歐元今年後勢不妙，可能跌至與美元等值。分析師警告，俄烏開戰打亂歐洲的新冠疫後經濟復甦腳步，將令歐洲央行更加延緩貨幣正常化時程。俄烏戰爭爆發的最初階段，歐元就是全球貨幣中表現最差之一；過去一個月兌美元已貶值3.7%。今天匯率已低至1歐元兌1.1010美元。

針對俄羅斯的制裁，看來也傷到與莫斯科的交互連結程度相對較高的歐洲國家，外匯交易員選擇賣掉歐元。駐雪梨的加拿大CI金融公司投資顧問Stephen Miller說，「現在對投資人而言，歐元是最具流動性的空頭標的。」他認為，歐元兌美元走貶的趨勢會長達12個月到18個月。

根據彭博資訊的外匯匯率預測模型，今年歐元會貶至比美元等值的機率增加到9.6%。一個月以前，這個機率才只有2.4%，當時觀察家還認為俄烏不太可能全面開戰。

歐元兌美元匯率今天一早因為傳來烏克蘭的歐洲最大核電廠被炸起火，跌至2020年5月以來的最低水準，1歐元兌1.10美元。

歐洲央行目前的鴿派立場對比美國聯準會的鷹派取向，也加重歐元兌美元的貶值壓力。聯準會已經宣示將在這個月的利率政策會議上，開始推動升息。