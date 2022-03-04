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企業抵制比制裁要求的更強硬 俄石油出口形同實質遭禁

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
俄羅斯人侵烏克蘭招致制裁，民眾趕到銀行自動提款機領錢。美聯社
俄羅斯人侵烏克蘭招致制裁，民眾趕到銀行自動提款機領錢。美聯社

愈來愈多企業選擇關閉在俄羅斯的業務，即使各國政府的制裁並沒有要求他們這麼做。包括蘋果、宜家家居、 H&M、埃克森美孚，通用汽車在內，各行各業的許多公司都宣布停止產品銷售或撤離俄羅斯。美國有線電視新聞網（CNN）報導，有許多商業理由讓這些企業做成迴避俄羅斯的決定，影響所及，尚未遭制裁的俄國石油出口卻已「實質」被禁。

最先也最重要的商業考量是：不確定性。在進行投資和出售商品之後，若貨款以嚴重貶值的盧布支付，對企業來說絕對糟糕透頂。當西方市場對產品有強勁需求，廠商又享有定價優勢時，何必將汽車或智慧手機送到俄羅斯賣？

俄羅斯銀行業遭制裁，恐使企業的部分銷售難以獲得報償。而俄羅斯限制資金外移，意味這些公司可能無法提取他們在俄羅斯賺取的利潤。

智庫Atlantic Council的地緣經濟中心主任Josh Lipsky說：「企業問自己，『今天簽署的合約不曉得未來幾周或幾個月能否執行，我還要繼續下去嗎』。俄羅斯金融體系的整體困境讓情況太過不確定。企業討厭不確定性。這個不確定性分外強力」。

不過，Lipsky指出，即使是現在這樣的危機時刻，大批企業撤出俄羅斯也很不尋常。他說：「一般來說，如果有機會賺錢，他們還是會繼續投資一個市場。但大家一致認為，銷售這些產品並不合適。我沒見過這種有趣的情況。」

讓企業毅然決然放棄的另一個因素是：俄羅斯並非經濟強國。它的人口比義大利和加拿大多很多，但GDP總值比義大利少25%，比加拿大少20%以上。

俄羅斯是能源和其他大宗商品的供應國，例如小麥、木材，以及鋁和鎳等金屬，其中大部分向其他國家也買得到。Lipsky說，企業可以找到其他替代選項，做出了俄羅斯不值得冒險的決定。

能源交易很明顯厭惡風險。許多國家的制裁迄今為排除俄羅斯的石油部門，以免全球能源短缺、價格飆升。但就算折價幅度大，大部分的俄羅斯石油乏人問津。

鑑於對俄羅斯銀行的嚴厲制裁，交易員不確定任何俄羅斯石油的買賣能否順利進行。現在很難找到願停靠俄羅斯港口的油輪，或願意接受船舶和貨物投保的保險業者。Lipow Oil的石油分析師Andy Lipow解釋，這對俄羅斯石油出口造成「實質禁令」。

俄羅斯 義大利

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