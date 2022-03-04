歐洲最大核電廠傳遭俄軍炮擊起火 美股期指聞訊大跌

烏克蘭重要核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）遭到俄羅斯軍隊攻擊，這座歐洲最大的核電廠正起火燃燒。美國公債聞訊全面上漲，美股期指轉跌。

美聯社也引述烏克蘭方面消息報導，俄羅斯已開始砲擊札波羅熱核電廠。路透社記者推文說，當地鎮長稱核電站著火。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）證實，此核電廠已起火。

標普500指數和那斯達克100期指各跌1.2和1.1%。

市場避險心理立即升高。美國5月期公債殖利率下跌10個基點至1.63%，美國10年期公債殖利率一度下跌6個基點至1.78％；2年期債券殖利率跌4個基點至1.49％。現貨黃金一度上漲0.4%至每英兩1,943.47美元。

稍早前，烏克蘭當局說，俄軍正在努力希望奪下核電廠，並將坦克開進城內。

當地鎮長在他的Telegram頻道中貼文說：「敵人不斷炮擊這坐歐洲最大的核電廠，現在札波羅熱核電廠著火了。」