快訊

藍委送「美花牌跳電雞排」諷失政失信 王美花面色鐵青

俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜！專家揭原因

歐洲最大核電廠傳遭俄軍炮擊起火 美股期指聞訊大跌

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）最新狀況。圖／擷自推特
核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）最新狀況。圖／擷自推特

烏克蘭重要核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）遭到俄羅斯軍隊攻擊，這座歐洲最大的核電廠正起火燃燒。美國公債聞訊全面上漲，美股期指轉跌。

美聯社也引述烏克蘭方面消息報導，俄羅斯已開始砲擊札波羅熱核電廠。路透社記者推文說，當地鎮長稱核電站著火。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）證實，此核電廠已起火。

標普500指數和那斯達克100期指各跌1.2和1.1%。

市場避險心理立即升高。美國5月期公債殖利率下跌10個基點至1.63%，美國10年期公債殖利率一度下跌6個基點至1.78％；2年期債券殖利率跌4個基點至1.49％。現貨黃金一度上漲0.4%至每英兩1,943.47美元。

稍早前，烏克蘭當局說，俄軍正在努力希望奪下核電廠，並將坦克開進城內。

當地鎮長在他的Telegram頻道中貼文說：「敵人不斷炮擊這坐歐洲最大的核電廠，現在札波羅熱核電廠著火了。」

核電 烏克蘭 美國

延伸閱讀

「歐洲最大核電站」起火！鄰近市長：敵人不斷發動砲轟

烏克蘭核電廠傳遭俄軍砲擊起火 評論稱為另類核武攻擊

油價一路飆 核能又成國際選項

刻松失守 烏南大城轟炸沒停過

相關新聞

俄Q2經濟估萎縮35% 普亭：不計代價要讓烏構不成威脅

摩根大通（JPMorgan）周四說，由於俄羅斯入侵烏克蘭招致全球制裁，俄國經濟預計幾陷停滯。同日，俄羅斯總統普亭與法國總...

夏普將以換股方式全資擁有SDP 盤中聞訊跌2.5%

鴻海集團旗下夏普（Sharp）同意收購堺顯示器株式會社（SDP）全部股價，夏普早盤下挫2.5%。

好市多獲利優於預期 2月同店銷售成長趨緩 盤後跌1.2%

好市多（Costco）3日盤後公布，上季獲利優於市場預期，但2月同店銷售成長放緩，拖累盤後股價一度下挫1.2%。

全球市場與經濟 躲不過俄烏戰爭的衝擊

俄羅斯大軍全面進攻烏克蘭，戰事持續愈久，俄軍攻勢愈猛，西方國家雖避免與俄羅斯直接進行軍事對抗，但對俄羅斯的制裁將愈來愈強。

「血流成河時買入」上次得證 這次呢？

傳奇金融家羅斯柴爾德（Nathan Mayer Rothschild）在拿破崙戰爭時說過「血流成河時買入」。2014年，俄羅斯進軍克里米亞時，證明他這句話沒錯，以盧布計價的俄羅斯股票後來一路上漲將近八年。

歐洲最大核電廠傳遭俄軍炮擊起火 美股期指聞訊大跌

烏克蘭重要核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）遭到俄羅斯軍隊攻擊，這座歐洲最大的核電廠正起火燃燒。美國公債聞訊全面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。