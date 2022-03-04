美元升至2020年6月來最高 歐元在俄烏戰爭後繼續走貶

美元指數周四上漲，聯準會（Fed）主席鮑爾重申支持3月升息1碼。歐元延續最近的下跌走勢，兌英鎊觸及2016年以來最低，反映俄羅斯入侵烏克蘭後投資人擔心油價上漲的影響。

鮑爾在國會作證的第二天重申他的論調。美元亦受到美國上周初請失業金數據的支撐，此數據暗示就業市場動能增強。周五美國將公布關鍵的2月就業報告。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.4%至97.785，觸及2020年6月以來最高水準，美元兌日圓小幅下跌。

西聯匯款商業解決方案資深市場分析師Joe Manimbo說：「本周公布的數據非常樂觀……因此，如果我們看到強勁的就業增長，加上油價加劇通膨，我們認為這聯準會將不排除大幅升息。」

鮑爾周四在參院銀行業委員會聽證會上也說，如果通膨不下降，會準備在一次或多次會議上「以比這更大的幅度升息」，今年還將收縮資產負債表。

油價在觸及約10年未見的高位後有所回落。由於美國和伊朗有望很快達成一項核協議，從而為供應緊張的全球市場增加原油供應，油市賣壓出籠。

Manimbo說：「烏克蘭危機確實成為歐元大幅走軟的原因，也是大宗商品貨幣走強的主要原因。」

歐元貶值0.5%，至1.1060美元，再次達到2020年5月以來的最低價位。歐元兌英鎊跌至2016年7月以來的最低點。

俄羅斯盧布兌美元在莫斯科交易所收盤時持平，報106.01盧布，盤中一度觸及118.35的歷史低點，交易清淡且波動較大。俄羅斯央行對個人在外匯交易所購買外匯收取30%的佣金。經紀商說，此舉似乎是為了抑制對美元的需求。