鋁價隨供應風險上升創新高 油價因伊朗協議在望而回落

工業金屬延續貿易動盪及俄羅斯遭經濟孤立狀況下的漲勢，鋅觸及2007年以來最高價位，鋁價飆升至歷史新高。國際石油價格下跌，有跡象顯示伊朗核子談判可能很快有結果，在市場避開俄羅斯原油之際可能為市場帶來新的供應。避險需求推動黃金上漲，扭轉早盤跌幅。以下是整理自彭博的商品行情：

鋅突破4,000美元 鋁創新高

倫敦金屬交易所(LME)鋅價一度上漲4.3%至每噸4,028美元；鎳價飆升逾8%，銅價也逼近歷史新高。

烏克蘭戰爭擾亂了金屬、石油和天然氣等大宗商品市場，因各大公司撤出俄羅斯，銀行撤出融資交易，而且潛在的新制裁也使買家望而卻步。彭博大宗商品價格指數周三創下歷史新高。

除了俄羅斯金屬出口面臨風險外，交易商也評估能源價格飆升對歐洲鋅和鋁冶煉廠的影響，加劇了當地嚴重的供應限制。

「由於供應風險，鋅定價速度一直比較慢，」CRU Group基本金屬需求和市場研究主管Eoin Dinsmore表示。「金屬只是剛剛開始意識到可能面臨的問題。」

金屬等大宗商品運輸變得越來越困難，因為世界上近一半的貨櫃船將不再進出俄羅斯。全球燃料價格飆升也是金屬市場頭疼的問題。

球金屬庫存已經很低並在進一步下降。可自由使用的鎳庫存降至2019年12月以來最低，鋅庫存自2020年7月以來一直較低；鎳現貨較3個月期貨溢價升至2007年以來最高。

倫敦時間17:51，鋅收於每噸3,920.50美元。鋁漲2.6%，收在3,569.00美元，鎳上漲3.1%。其他LME主要金屬均上漲。

油價在觸及14年高點後回落

西德州中級原油（WTI）周四一度達到每桶116美元，為2008年以來最高價位，結算價回落107美元上方。布蘭特原油回落之前一度逼近120美元。

WTI 4月交割期貨在紐約市場下跌2.93美元，結算價報107.67美元；5月交割布蘭特原油期貨下跌2.47美元，結算價報110.46美元。

油價盤中波動幅度高達10美元，因為多數主要石油公司不敢碰俄羅斯原油。但報導說伊朗可能接近達成協議後，油價降溫。

摩根大通說如果當前形勢繼續下去，布倫特原油到今年年底可能飆升至185美元。由於美國和其他國家對俄羅斯實施金融制裁，石油買家儘量避免跟俄羅斯做生意。為吸引買家，有貿易公司以創紀錄的折扣出售俄羅斯烏拉爾原油。

避險需求推動金價上漲

聯準會主席鮑爾周四在參院聽證會上表示，俄烏戰爭對通膨和成長前景構成風險。他重申聯準會3月將步入加息周期，不過俄羅斯入侵烏克蘭意味著聯準會將「謹慎」而為。

投資人買進黃金避險，彭博匯編的初步數據顯示，黃金ETF持倉量已經升至去年6月份以來的最高價位。

紐約時間下午3:18，現貨黃金上漲0.5%，至每英兩1,938.29美元；Comex黃金期貨上漲0.7%，結算價報1,935.90美元。鈀金價格一度上漲4.3%，至去年7月以來最高價位。