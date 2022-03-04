台積電ADR跌0.8% 隨費半下跌 較台北交易股票溢價1.5%

台積電ADR周四（3日）跌0.8%收報108.79美元，較台北交易股票溢價1.5%。費城半導體指數跌2.2%，回吐前一日漲幅。

美股三大指數周四（3日）收低，包含特斯拉和亞馬遜在內的科技股拖累那斯達克指數下挫，烏克蘭危機使投資人感到緊張不安，市場正等候預計4日出爐的非農就業數據。

道瓊工業指數跌0.29%，或96.69點，收報33,794.66點；標普500指數跌0.53%，或23.05點，收報4,363.49點，那斯達克指數跌1.56%，或214.08點，收報13,537.94點。

台灣加權股價指數昨漲66.8點，收報17,934.4點，台積電平盤收在602元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 103.01 -0.81 103.5 -0.47

中華電 CHT 123.27 -1.17 122.5 0.63

台積電 TSM 610.7 -0.75 602 1.45

聯電 UMC 53.44 -0.83 54.2 -1.4

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據