科技股拖累那指下挫 烏克蘭危機仍令投資人緊張不安

美股三大指數周四（3日）收低，包含特斯拉和亞馬遜在內的科技股拖累那斯達克指數下挫，烏克蘭危機使投資人感到緊張不安，市場也正等候預計今（4）日公布的就業數據。

道瓊工業指數跌0.29%，或96.69點，收報33,794.66點；標普500指數跌0.53%，或23.05點，收報4,363.49點，那斯達克指數跌1.56%，或214.08點，收報13,537.94點。

特斯拉和亞馬遜分別跌4.6%和2.7%，對那指造成最大的拖累。標普500成長股指數跌1.1%，價值股指數小幅上揚0.1%。美國預計4日公布2月非農就業數據。

標普500公用事業股指數和不動產股指數分別漲1.7%和1.1%，反映華爾街的防禦情緒。

俄羅斯入侵烏克蘭長達一周，已有數百位俄軍士兵和烏克蘭平民喪生，俄羅斯也陷入孤立。

Baird投資策略師Ross Mayfield稱：「市場完全被鎖定在這場地緣政治動盪的演變上，波動性很可能在短期、甚至中期內持續，我看不出烏克蘭或普亭在未來幾周會有什麼可以接受的讓步。」

石油和其他大宗商品價格急升，使市場擔憂近來通膨上揚可能與經濟成長停滯同時發生，這將使美國聯準會（Fed）和其他主要央行更難管理利率。

美國銀行全球研究公司的最新調查顯示，有30%基金經理人預估未來12個月將會出現停滯性通膨，預測人數高於2月的22%。

美股2日大漲，Fed主席鮑爾出席國會聽證會時表示，他支持3月升息1碼，他的談話緩解投資人原先認為Fed可能大幅升息的疑慮

Infrastructure資本投資公司投資長Jay Hatfield預估：「Fed預計兩周後舉行決策會議，在此之前股市將維持在狹幅區間內，因為在這個期間公布財報的公司不多。市場缺乏真正的理由做多，除非烏克蘭出現某種和平或穩定，但而這似乎不太可能發生。」

同時，最新數據顯示，美國2月服務業活動降至一年低點，就業數據也顯示下滑。

連鎖超市業者克羅格（Kroger）收盤大漲近12%，受惠於稍早公布樂觀的同店銷售和獲利預測，主要是提貨和送貨服務需求強勁，和民眾持續在家做飯等因素助攻。

服飾零售商美國老鷹（American Eagle）重挫9.3%，受稍早預估上半年獲利將下滑拖累。