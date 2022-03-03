健康從小開始顧 美Z世代比疫情前更愛進健身房

美國連鎖健身房Planet Fitness發現，近來新加入的會員，愈來愈多年輕的面孔。

Planet Fitness上月底公布財報時透露，1997到2012年出生的這批所謂「Z世代」，是該公司去年會員中增加人數最多的族群，也因而對其業績帶來最大貢獻。

Planet Fitness執行長朗多（Chris Rondeau）指出，去年疫情嚴重時，學校和體育活動幾乎都被迫暫停，因此許多年紀較輕的使用者湧入健身房。朗多還說，這個趨勢甚至一直延續到今年，儘管許多活動都已陸續恢復，學校也恢復上課，「但會員數並沒有往下掉；Z世代年輕人繼續續約，會員人數還比疫情前高出一些」。

朗多表示，該公司62.5%的會員都已升級至「黑卡」，每月繳22.99美元就能進出全美2,000多家分館，使用各種設施。最「陽春」的會費則為10美元。

截至今年1月底，Planet Fitness有1,560萬名會員，已超越疫情前的水準，至於上季營收大增37.3%，從前年同期的1.338億美元成長到1.836億美元，超越市場預期的1.788億美元。

但上季淨利不如前年同期，從870萬美元降至570萬美元，每股盈餘（EPS）從11美分減少到7美分；扣除一次性項目後EPS為26美分，倒是符合市場預期。

Planet Fitness成立於1992年，其特殊的策略成功吸引那些「不常運動」的人成為會員。基本上經常運動的人比起來占少數，一般健身中心和教練也幾乎都鎖定這些少數的目標，因此朗多與其他創辦人便把目標轉向那些不常運動的多數人，希望藉由「非專業」的方式，將運動習慣帶入大家的生活中。