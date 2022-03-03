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美國散戶發薪日進場抄底 單日淨買19億美元
最新數據顯示，美股1日盤中大跌，吸引許多散戶進場抄底，單日對股市挹注多達19億美元資金，此時正值俄羅斯出兵烏克蘭擾亂全球許多市場。
Vanda研究公司表示，自俄國26日進攻烏克蘭以來，散戶投資人已買進60.7億股美股。散戶1日大舉買進美股，淨流入額是去年11月以來最多，當天正好是許多美國員工的發薪日。
Vanda分析師在報告中表示，散戶投資人大舉買進，推升標普500指數過去一周上漲3.8%，即使俄烏衝突擴大和歐美嚴加制裁俄羅斯。Vanda也說，散戶投資人正將注意力從科技股這類成長漲股轉向價值股。
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