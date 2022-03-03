美元小貶、紐澳幣勁揚 加幣強升因加拿大升息

美元周三（2日）小幅走貶，逆轉當天早盤漲勢，因聯準會（Fed）主席鮑爾表示，他傾向支持3月升息1碼，比市場原先預期的升息幅度小。此外，俄烏衝突也讓石油等大宗商品急漲，帶動商品貨幣走強。

美元指數跌0.05%，報97.36，盤中一度觸及2020年6月以來最高，尾盤持平。

美元兌歐元2日小幅貶值0.05%，報1.1119美元兌1歐元。

日圓2日貶值0.5%，報115.52日圓兌1美元。

俄羅斯盧布兌美元在莫斯科交易時段大跌4.5%，至106.02盧布。稍早，盧布一度創下110.0的紀錄新低，俄羅斯入侵烏克蘭後西方國家的制裁重創了俄羅斯金融體系。自今 年年初以來，盧布兌美元已下跌約三分之一。紐約盤尾，盧布兌美元強勁反彈6.61%，至100 .10。

加幣、澳幣和紐元等商品貨幣走強，投資人預期這些貨幣將受益於大宗商品價格上漲。

此外，加拿大央行2日宣布升息1碼，主要利率調高至0.5%，也帶動加幣匯率走堅。

澳幣兌美元升值0.66%，紐元上漲0.4%，加幣上漲0.8%。

加拿大帝國商業銀行資本市場北美外匯策略主管Bipan Rai表示：「這種情況是否會持續下去，取決於是否會繼續看到油價上漲。這將是值得關注的關鍵，尤其是考慮到俄羅斯和烏克蘭之間的題材存在如此多的不確定性。」

歐元兌美元幾無變化， 盤中曾觸及21個月最低。加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne表示：「衝突持續升級，而俄羅斯沒有明確的退出路徑，這正將歐元拖向在未來幾天測試1.10美元。」

投資人對高風險貨幣的興趣溫和回升，令避險貨幣瑞郎和日圓承壓，美元兌瑞郎和日圓 分別升值0.2%和0.5%。