布蘭特油價一度飆10%衝上每桶115美元 OPEC未大幅增產

全球大宗商品市場周三（2日）飆升至多年高點，因貿易商規避俄羅斯產品，引發市場擔心各種商品供不應求；布蘭特原油期貨飆漲7%，在盤後交易中突破每桶115美元，觸及2008年以來最高水準；黃金價格從近13個月高點水準回落，因聯準會主席鮑爾表示仍致力於升息抗通膨。

布蘭特原油期貨突破每桶115美元

布蘭特原油5月期貨2日收盤結算價為每桶112.93美元，上漲7.96美元，漲幅7.6%，創2014年6月以來的最高收盤水準，盤後交易一度衝上每桶115.11美元。

紐約西德州原油4月期貨2日收盤上漲7.19美元，報每桶110.60美元，漲幅7%，創2011年5月以來的最高收盤水準。盤中一度觸及112.51美元。這是西德州油價從2011年以來首度收在每桶110美元之上。

油價漲勢強勁，本周迄今，布蘭特原油急升超過15%，西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭對莫斯科採取大量制裁措施，主要針對金融交易和銀行，以打擊俄羅斯經濟。市場預期，在對莫斯科實施制裁以及大企業從俄羅斯石油資產大量撤資後，未來幾個月市場仍將供應短缺。

Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示：「市場顯然日益認為，每天銷往美國和歐盟的近400萬桶石油中，至少有一部分會受到供應干擾。」

短期內不太可能以增加供應的形式緩解壓力。石油輸出國組織與盟國（OPEC＋）周三同意在4月按照原定增產每日40萬桶的計畫。

白宮表示，對制裁俄羅斯石油和天然氣的可能性持「非常開放的態度」。分析師表示，這可能會繼續推高油價。

金價跌1%、鈀金大漲逾3%

現貨黃金價格2日收盤下跌0.85%，報每英兩1,928.72美元；美國黃金期貨結算價下跌1.1%，報每英兩1,922.30美元。

儘管俄烏衝突存在不確定性，但隨著Fed主席鮑爾暗示，本月可能開始升息，美國股市上漲，美國10年期公債殖利率小幅走高，金價回檔。

分析師還說，黃金的走勢可能受一筆大賣單推動，導致金價盤中急挫約20美元 ，但尚不清楚是誰或哪一方推動這一走勢。

High Ridge Futures金屬交易總監David Meger表示：「我們看到更多出於技術面的回檔，對避險資產的需求有所減少。我們已經看到股市回穩。」

鈀金上漲3.5%，至每英兩2,670.89美元，周二觸及7月以來最高的2,722.79美元。

現貨銀跌0.9%，報25.14美元，白金攀升1.7%，報1,070.74美元。