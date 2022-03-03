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材料汙染問題解決了 鎧俠兩座日本廠晶片生產恢復正常

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
鎧俠在日本的兩座記憶體晶片工廠解決了材料汙染問題，周三幾乎恢復正常運作。路透
鎧俠在日本的兩座記憶體晶片工廠解決了材料汙染問題，周三幾乎恢復正常運作。路透

日經報導，鎧俠（Kioxia）在日本的兩座記憶體晶片工廠周三幾乎恢復正常運作，先前因為材料遭汙染，導致廠房部分關閉。

該公司自1月下旬以來中止3D NAND快閃記憶體的生產，以調查汙染原因並研擬解決方案。

根據日經，鎧俠與美國晶片製造商威騰電子（Western Digital）合作投資位於日本四日市和北上的兩座廠。雖然兩家公司在中止運作期間以庫存持續出貨，但產出減少可能影響未來出貨量。

威騰2月末曾表示，預計快閃記憶體晶片供應量將短缺至少6.5 exabyte。1個exabyte相當於10億個gigabyte。

全球快閃記憶體因多起事件導致產出受阻，例如2021年底，中國大陸西安爆發疫情後採取封城措施，業界龍頭三星電子在當地的工廠不得不減產。

集邦科技的預測，考慮到鎧俠的市占率和減產狀況，快閃記憶體的價格在4-6月的一季可能漲價5-10%。

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