台積電ADR漲逾1% 日月光、聯電勁揚超過2%
台股ADR周三（2日）收盤上漲，台積電ADR上漲超過1%，收盤價較台北交易股票溢價率為2.35%。日月光、聯電漲幅達2.6%。
道瓊工業指數漲596.40點，漲幅1.79%，以33,891.35點作收；標普500指數上漲80.28點，漲幅1.86%，收4,386.54點；那斯達克指數上漲219.56點，漲幅1.62%，收13,752.02點。
費半指數上漲111.31點，漲幅3.37%，收3,416.16點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 7.40 +2.64%
中華電 CHT 44.44 +0.02%
台積電 TSM 109.61 +1.44%
聯電 UMC 9.60 +2.67%
資料來源：彭博資訊
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