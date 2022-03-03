快訊

哪些國家逆風挺俄羅斯入侵烏克蘭？ 一張地圖秒懂各國立場

郭台銘神預言「2022一定大缺電」 網友高呼：先知

台積電ADR漲逾1% 日月光、聯電勁揚超過2%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（2日）收盤上漲，台積電ADR上漲超過1%，收盤價較台北交易股票溢價率為2.35%。日月光、聯電漲幅達2.6%。

道瓊工業指數漲596.40點，漲幅1.79%，以33,891.35點作收；標普500指數上漲80.28點，漲幅1.86%，收4,386.54點；那斯達克指數上漲219.56點，漲幅1.62%，收13,752.02點。

費半指數上漲111.31點，漲幅3.37%，收3,416.16點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 7.40 +2.64%

中華電 CHT 44.44 +0.02%

台積電 TSM 109.61 +1.44%

聯電 UMC 9.60 +2.67%

資料來源：彭博資訊

延伸閱讀

萬潤、中砂 認購搶鏡

聯發科推新5G手機晶片 日月光、京元電等跟著水漲船高

竹科電力壓降 台積電：未受影響

台積電土洋對作力守600元關卡 外資今年來倒貨91,736張

相關新聞

直接打入垃圾級！惠譽將俄羅斯信評一口氣連降六級

國際信評機構惠譽（Fitch）將俄羅斯的信用評等調降六級至垃圾級，理由是俄羅斯入侵烏克蘭後，國際制裁的嚴厲程度可能削弱其...

黑海局勢混亂 澳洲小麥變成搶手貨

澳洲最大的穀物出口商CBH Group說，俄羅斯入侵烏克蘭打亂黑海地區的小麥出口，買主紛紛考慮以遠期合約洽購澳洲小麥，最...

俄烏戰爭影響肥料供貨 苦了地球另一端的巴西農民

大豆即將收成，巴西農民卻苦於買不到肥料，因為全球最大肥料供應國俄羅斯入侵烏克蘭，對已經面臨成本激漲的生產商再形成重擊。

美國散戶發薪日進場抄底 單日淨買19億美元

最新數據顯示，美股1日盤中大跌，吸引許多散戶進場抄底，單日對股市挹注多達19億美元資金，此時正值俄羅斯出兵烏克蘭擾亂全球...

俄羅斯富人這時狂買精品 應付盧布大貶的另類避險

西方國家針對俄羅斯入侵烏克蘭發動的各種制裁，讓俄羅斯貨幣盧布大貶，股市也崩盤。彭博資訊報導，俄國富人現在開始大買各種精品...

助戈恩隱瞞收入 日產前代表董事遭判刑6個月

東京地方法院上午裁定日產汽車(Nissan Motor)前代表董事凱利(Greg Kelly)違反金融商品交易法，涉嫌幫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。