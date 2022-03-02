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鮑爾：3月啟動升息 俄烏使展望不明

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會主席鮑爾。圖／路透
美國聯準會主席鮑爾。圖／路透

美國聯準會（Fed）主席鮑爾2日赴國會眾議院作證時表示，Fed今年預計將在本月稍後提高利率抑制通膨，但俄烏戰爭爆發平添美國展望的不確定性。

鮑爾2日赴眾院金融服務委員會發表經濟證詞，他在預先準備的講稿中說：「通膨率遠高於2%，勞動力市場仍強，我們預期在本月稍後開會時提高聯邦資金目標利率區間，將是適當的。」

鮑爾還說：「在當前情況下，移除政策寬鬆的過程將涉及兩件事：上調聯邦資金利率目標區間，以及縮減Fed資產負債表的規模。」

鮑爾形容美國勞動市場現在「極為緊繃」，意思是，就此刻情況而言，Fed已經達到就業最大化的目標，這將開啟Fed抗通膨之門。

俄烏戰爭給全球成長展望蒙上一層陰影，但也刺激能源價格躍漲，可能進一步推升通膨。利率期貨市場如今預期，Fed本月可能升息1碼（0.25個百分點）。

鮑爾表示，俄羅斯「入侵烏克蘭、戰爭持續、制裁和後續事件發展，可能帶給美國經濟什麼短期影響，目前仍混沌不明」。他說：「在這種環境下做出適當的貨幣政策，需要認清日後經濟演變可能出人意料。」他重申必須「靈活因應」日後出爐的數據和展望。

Fed 鮑爾 俄烏戰爭 升息

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