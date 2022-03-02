快訊

聯合國大會「141贊成 5反對 」壓倒性票數通過 強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

OPEC+不擴大增產 國際油價漲上11年高點

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）2日維持每日增產40萬桶原油，顯示沙烏地阿拉伯和阿聯等OPEC+重量級成員目前還不打算得罪俄羅斯，以免聯盟瓦解，導致國際原油價格2日應聲擴大漲幅，西德州中級原油衝上2011年以來高點，布蘭特原油一舉突破113美元。

西德州中級原油2日盤中大漲逾8%至每桶112.51美元，寫下2011年5月來新高，全球油價指標的布蘭特原油，也跳漲8.3%至每桶113.58美元，締造2014年6月來新高。

在西方國家擴大制裁莫斯科當局、且國際油價攀抵近11年來高點之際，OPEC+同意自4月起，仍維持每日增產40萬桶原油的計畫。

彭博資訊報導，OPEC+官員表示，在這場僅開了13分鐘的產量會議上，各方甚至沒有談及俄烏戰爭可能擾亂俄國原油供應，但事實上這種狀況已經發生。目前沙國和阿聯不希望與俄國產生摩擦，因為這可能動搖OPEC+的基礎。

西太平洋銀行經濟學家史馬克說，貿易受擾已攫取人們的注意力，包括貿易融資和保險等問題，都影響自黑海出口的原油，油市的供給震撼已然發酵。

OPEC+自去年8月以來已逐月把日產量提高40萬桶，以鬆綁疫情期間原油需求低迷的減產政策。

OPEC 油價

延伸閱讀

俄烏開打 法商科法斯：亞洲通膨將在未來幾個月飆升

俄國與白俄參賽北京帕運？主管單位將開會決定

兩天漲逾15%！布侖特油價破每桶113美元 創近7年半新高

國際油價勁揚 IEA會員國同意釋出6000萬桶原油

相關新聞

鮑爾：3月啟動升息 美股早盤開高

美國聯準會（Fed）主席鮑爾2日赴國會眾議院作證時重申，Fed今年預計將在本月稍後提高利率抑制通膨，儘管俄烏戰爭爆發平添...

制裁俄羅斯 蘋果跟進開槍

俄羅斯入侵烏克蘭，引發美國及盟友多方制裁，全球知名企業也陸續祭出制裁手段，或對供應鏈可能受到的衝擊提出警告。繼臉書、Go...

布蘭特油價衝110美元

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）2日維持每日增產40萬桶原油，顯示沙烏地阿拉伯和阿聯等OPEC+重量級成員目前還不打算...

歐洲通膨衝高 IEA將釋原油

俄烏戰事不斷，國際油價持續大漲，國際能源總署（ＩＥＡ）一日宣布，同意釋出六千萬桶原油，美國將負責一半，以穩定油價，但六千...

美戲院調漲強檔片票價

美國連鎖戲院AMC執行長亞倫（Adam Aron）1日宣布，將調漲將上映的超級英雄電影「蝙蝠俠」北美票價，在美國試行依個...

年度貿易報告 美再批陸不公平

美國拜登政府表示，正重新調整對中國大陸貿易政策，研究現有工具和可能的新工具，以打擊中國政府主導的非市場行為，持續「重新校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。